Διακομιδή ασθενούς στη Ρόδο με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας
Αποστολή MEDEVAC για την παραλαβή ατόμου από αλιευτικό πλοίο και τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Αεροδιακομιδή με ελικόπτερο Super Puma πραγματοποίησε η Πολεμική Αεροπορία την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου.
Στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που έλαβαν μέρος στην αποστολή ιατρικής διακομιδής (MEDEVAC) παρέλαβαν από το αλιευτικό πλοίο «Eros B» ένα άτομο και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου.
Το αλιευτικό πλοίο έπλεε 5 ναυτικά μίλια βόρεια της Αστυπάλαιας.
Δείτε το βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας:
