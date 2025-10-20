Θεσσαλονίκη: Bίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή σύγκρουσης οχημάτων στη στροφή Πλαγιαρίου

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τo τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (17/10) στην στροφή Πλαγιαρίου στη Θεσσαλονίκη, δόθηκε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που θα δείτε παρακάτω έχει καταγραφεί η στιγμή της πλαγιομετωπικής σύγκρουσης των δύο οχημάτων. Το ένα όχημα βγαίνει από το ρεύμα κυκλοφορίας του και συγκρούεται με βανάκι. Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη και τρίτο όχημα που βρισκόταν πίσω από το προπορευόμενο βαν.

Σημειώνεται ότι από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Με πληροφορίες από thestival.gr

