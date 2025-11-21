Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος με το «βαρύ» ιστορικό βίας - Από συνεχείς επιθέσεις έως τον ξυλοδαρμό

Οκτώ συλλήψεις μέσα σε τρία χρόνια και 17 καταδικαστικές αποφάσεις «κουβαλούσε στις πλάτες» του ο 29χρονος που ξυλοκόπησε οδηγό στον Νέο Κόσμο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

Το πρώτο περιστατικό που ενεπλάκει ο 29χρονος συνέβη τον Οκτώβριο του 2022 στην Αθήνα, όταν ο ίδιος και ο συνεργάτης του είχαν έντονο καβγά με δύο δημοτικούς αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου. Οι δύο πλευρές έδωσαν διαφορετικές εκδοχές, όμως οι αστυνομικοί κατήγγειλαν ότι ο 29χρονος τους έβρισε, τους απείλησε και στη συνέχεια τους επιτέθηκε, χτυπώντας τον έναν με γροθιά στο κεφάλι και προκαλώντας του τραύμα στο μέτωπο, ενώ το όχημά τους παρέσυρε τον αστυνομικό δύο φορές κατά την όπισθεν. Στη συνέχεια ο 29χρονος τράπηκε σε φυγή.

Το δεύτερο περιστατικό έγινε τον Ιούνιο του 2023 στην οδό Πειραιώς, όπου κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού για το κόστος μιας παραλαβής, ο 29χρονος επιτέθηκε σε τρία άτομα, χτυπώντας τον έναν στο αυτί, τον δεύτερο στο πρόσωπο και τον τρίτο στο ζυγωματικό και στα χέρια, πριν διαφύγει ξανά από το σημείο.

Το τρίτο περιστατικό έγινε τον Οκτώβριο του 2025, όταν τραυμάτισε τρία άτομα με κοπίδι επειδή του χτύπησαν τον καθρέφτη του οχήματος του.

«Θα είχε σκοτώσει πριν έναν μήνα άλλους δύο», λέει μάρτυρας

Ένας από τους δημοτικούς αστυνομικούς που είχε δεχθεί επίθεση τον Οκτώβριο του 2022 στην Ακρόπολη μίλησε στο Mega και είπε: «Τους σταματήσαμε για έλεγχο. Τους ζητήσαμε τα χαρτιά τους και ο ένας μας έβρισε λέγοντας ότι ‘θα πάρετε τα @ρ’. Ο συνάδελφος πήγε να κοιτάξει τον αριθμό και τότε πετάχτηκε και του είπε ‘εγώ είμαι γύφτος, δεν θα αγγίξεις το αυτοκίνητό μου γιατί θα σε μαχαιρώσω’. Τότε έδωσε εντολή στον συνεργάτη του να μετακινήσει το αυτοκίνητο, εκείνος έκανε όπισθεν και παρέσυρε τον συνάδελφό μου. Μετά άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι και ο συνάδελφός μου έπεσε κάτω. Μετά μπήκαν στο αμάξι κι έφυγαν. Προσπαθήσαμε να τους καταδιώξουμε αλλά δεν προλάβαμε».

Ο 29χρονος

Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, έκανε γυαλιά καρφιά παράρτημα μεταφορικής στον Ταύρο γιατί εκείνος δεν είχε το απόκομμα για να παραλάβει το δέμα.

«Αυτός εκνευρίστηκε για αυτήν την όλη διαδικασία, άρχισε να τσακώνεται με τον υπάλληλο. Του είπε η κοπέλα ότι δεν ‘έχουμε αυτά τα πράγματα’ αυτός δαιμονίστηκε, άρχισε να βρίζει την κοπέλα με χυδαίες λέξεις. Πήγε να δείρει τον εργάτη του γραφείου, βγαίνει ο γιος μου μπαίνει ενδιάμεσος. Τρώει την πρώτη μπουνιά, δέρνει τον άλλο εργάτη χωρίς να έχει κουνηθεί ο άνθρωπος, ξανασηκώνεται ο γιος μου να σώσει τον Χρήστο, εκεί τρώει μία ακόμα καλύτερη μπουνιά», ανέφερε στο Mega άνδρας που ήταν μπροστά στο περιστατικό.

Ο 29χρονος άρχισε να χτυπά όποιον έβλεπε μπροστά του. Τα πράγματα αγρίεψαν όταν προσπάθησε να βγάλει και μαχαίρι.

«Έχει μπει στη θέση του συνοδηγού και έχει σκύψει στο κάθισμα από κάτω να βγάλει το μαχαίρι και εκείνη την ώρα πηδάω εγώ στον αέρα τρέχοντας που έχω ακούσει ότι πάει να πάρει το μαχαίρι, τώρα λέω ‘θα μου σφάξει το παιδί μου’ και πηδάω στον αέρα και χτυπάω την πόρτα αλλά αυτός είναι τόσο γυμνασμένος που γυρίζει και βάζει το γόνατο στην πόρτα».

«Με πρόλαβαν την τελευταία στιγμή», λέει και συγκλονίζει.

«Πιάνω και την πόρτα και τον χτυπάω και του λέω ‘βρε κερατά μην βγεις με το μαχαίρι’, βγαίνει και μου καθίζει δύο μπουνιές κάτω από το ζυγωματικό, γιατί ήξερε και που να χτυπάει και εκείνη την ώρα προλαβαίνει ο γιος μου ο μεγάλος που είναι και δυνατό παιδί και τον αγκαλιάζει και εκεί τον χτυπήσαμε και σωθήκαμε».

Αυτός ο άνθρωπος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

«Αυτή είναι η δουλειά του να δέρνει τον κόσμο και μετά να κάνει εκβιασμούς», λέει ο ιδιοκτήτης της μεταφορικής.

«Ο δεύτερος με το μηχανάκι είναι ο γιος μου»

Ο 29χρονος έριξε στον 58χρονο 15 μπούνιες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο κολλητός του φίλος, που τον ακολουθούσε με το μηχανάκι του, είδε τον 29χρονο να δέρνει έναν άνθρωπο μέχρι τελικής πτώσεως και δεν έκανε τίποτα για να τον σταματήσει.

Ο πατέρας του μίλησε στο Mega: «Είμαι ο πατέρας του δεύτερου που ήταν στο συμβάν. Το δεύτερο μηχανάκι που είναι με το ασημί το κράνος. Αυτός που προκάλεσε όλη αυτή τη φασαρία είναι το άσπρο κράνος. Το πρώτο μηχανάκι το οποίο είναι και το δικό μου μηχανάκι».

Αποκαλύπτει πως όταν ο γιος του άρχισε να κάνει παρέα με τον 29χρονο άλλαξε η συμπεριφορά του.

«Κάνουνε παρέα καιρό τώρα μαζί. Βεβαίως και τον ξέρω. Γνωρίζω και τον πατέρα του, γνωρίζω κιόλας ότι ο (29χρονος) αυτός έκανε μεταφορές, κουβαλούσαν ψυγεία τέτοια, παλιατζής, έκανε την δουλειά του παλιατζή. Και μαζί του δούλευε και ο γιος μου. Τον δελέαζε, του έδινε χρήματα και γι’ αυτό τον λόγο μου την έχουν κάνει έτσι δηλαδή… Τα κάνανε πλακάκια να σας το πω».

