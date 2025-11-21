Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος με το «βαρύ» ιστορικό βίας - Από συνεχείς επιθέσεις έως τον ξυλοδαρμό

Ο 29χρονος δράστης 

Οκτώ συλλήψεις μέσα σε τρία χρόνια και 17 καταδικαστικές αποφάσεις «κουβαλούσε στις πλάτες» του ο 29χρονος που ξυλοκόπησε οδηγό στον Νέο Κόσμο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

Το πρώτο περιστατικό που ενεπλάκει ο 29χρονος συνέβη τον Οκτώβριο του 2022 στην Αθήνα, όταν ο ίδιος και ο συνεργάτης του είχαν έντονο καβγά με δύο δημοτικούς αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου. Οι δύο πλευρές έδωσαν διαφορετικές εκδοχές, όμως οι αστυνομικοί κατήγγειλαν ότι ο 29χρονος τους έβρισε, τους απείλησε και στη συνέχεια τους επιτέθηκε, χτυπώντας τον έναν με γροθιά στο κεφάλι και προκαλώντας του τραύμα στο μέτωπο, ενώ το όχημά τους παρέσυρε τον αστυνομικό δύο φορές κατά την όπισθεν. Στη συνέχεια ο 29χρονος τράπηκε σε φυγή.

Το δεύτερο περιστατικό έγινε τον Ιούνιο του 2023 στην οδό Πειραιώς, όπου κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού για το κόστος μιας παραλαβής, ο 29χρονος επιτέθηκε σε τρία άτομα, χτυπώντας τον έναν στο αυτί, τον δεύτερο στο πρόσωπο και τον τρίτο στο ζυγωματικό και στα χέρια, πριν διαφύγει ξανά από το σημείο.

Το τρίτο περιστατικό έγινε τον Οκτώβριο του 2025, όταν τραυμάτισε τρία άτομα με κοπίδι επειδή του χτύπησαν τον καθρέφτη του οχήματος του.

«Θα είχε σκοτώσει πριν έναν μήνα άλλους δύο», λέει μάρτυρας

Ένας από τους δημοτικούς αστυνομικούς που είχε δεχθεί επίθεση τον Οκτώβριο του 2022 στην Ακρόπολη μίλησε στο Mega και είπε: «Τους σταματήσαμε για έλεγχο. Τους ζητήσαμε τα χαρτιά τους και ο ένας μας έβρισε λέγοντας ότι ‘θα πάρετε τα @ρ’. Ο συνάδελφος πήγε να κοιτάξει τον αριθμό και τότε πετάχτηκε και του είπε ‘εγώ είμαι γύφτος, δεν θα αγγίξεις το αυτοκίνητό μου γιατί θα σε μαχαιρώσω’. Τότε έδωσε εντολή στον συνεργάτη του να μετακινήσει το αυτοκίνητο, εκείνος έκανε όπισθεν και παρέσυρε τον συνάδελφό μου. Μετά άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι και ο συνάδελφός μου έπεσε κάτω. Μετά μπήκαν στο αμάξι κι έφυγαν. Προσπαθήσαμε να τους καταδιώξουμε αλλά δεν προλάβαμε».

1763653656722-739006172-b5ba5d6a-kosmos-alvanos.jpg

Ο 29χρονος

Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, έκανε γυαλιά καρφιά παράρτημα μεταφορικής στον Ταύρο γιατί εκείνος δεν είχε το απόκομμα για να παραλάβει το δέμα.

«Αυτός εκνευρίστηκε για αυτήν την όλη διαδικασία, άρχισε να τσακώνεται με τον υπάλληλο. Του είπε η κοπέλα ότι δεν ‘έχουμε αυτά τα πράγματα’ αυτός δαιμονίστηκε, άρχισε να βρίζει την κοπέλα με χυδαίες λέξεις. Πήγε να δείρει τον εργάτη του γραφείου, βγαίνει ο γιος μου μπαίνει ενδιάμεσος. Τρώει την πρώτη μπουνιά, δέρνει τον άλλο εργάτη χωρίς να έχει κουνηθεί ο άνθρωπος, ξανασηκώνεται ο γιος μου να σώσει τον Χρήστο, εκεί τρώει μία ακόμα καλύτερη μπουνιά», ανέφερε στο Mega άνδρας που ήταν μπροστά στο περιστατικό.

Ο 29χρονος άρχισε να χτυπά όποιον έβλεπε μπροστά του. Τα πράγματα αγρίεψαν όταν προσπάθησε να βγάλει και μαχαίρι.

«Έχει μπει στη θέση του συνοδηγού και έχει σκύψει στο κάθισμα από κάτω να βγάλει το μαχαίρι και εκείνη την ώρα πηδάω εγώ στον αέρα τρέχοντας που έχω ακούσει ότι πάει να πάρει το μαχαίρι, τώρα λέω ‘θα μου σφάξει το παιδί μου’ και πηδάω στον αέρα και χτυπάω την πόρτα αλλά αυτός είναι τόσο γυμνασμένος που γυρίζει και βάζει το γόνατο στην πόρτα».

«Με πρόλαβαν την τελευταία στιγμή», λέει και συγκλονίζει.

«Πιάνω και την πόρτα και τον χτυπάω και του λέω ‘βρε κερατά μην βγεις με το μαχαίρι’, βγαίνει και μου καθίζει δύο μπουνιές κάτω από το ζυγωματικό, γιατί ήξερε και που να χτυπάει και εκείνη την ώρα προλαβαίνει ο γιος μου ο μεγάλος που είναι και δυνατό παιδί και τον αγκαλιάζει και εκεί τον χτυπήσαμε και σωθήκαμε».

Αυτός ο άνθρωπος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

«Αυτή είναι η δουλειά του να δέρνει τον κόσμο και μετά να κάνει εκβιασμούς», λέει ο ιδιοκτήτης της μεταφορικής.

«Ο δεύτερος με το μηχανάκι είναι ο γιος μου»

Ο 29χρονος έριξε στον 58χρονο 15 μπούνιες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο κολλητός του φίλος, που τον ακολουθούσε με το μηχανάκι του, είδε τον 29χρονο να δέρνει έναν άνθρωπο μέχρι τελικής πτώσεως και δεν έκανε τίποτα για να τον σταματήσει.

Ο πατέρας του μίλησε στο Mega: «Είμαι ο πατέρας του δεύτερου που ήταν στο συμβάν. Το δεύτερο μηχανάκι που είναι με το ασημί το κράνος. Αυτός που προκάλεσε όλη αυτή τη φασαρία είναι το άσπρο κράνος. Το πρώτο μηχανάκι το οποίο είναι και το δικό μου μηχανάκι».

Αποκαλύπτει πως όταν ο γιος του άρχισε να κάνει παρέα με τον 29χρονο άλλαξε η συμπεριφορά του.

«Κάνουνε παρέα καιρό τώρα μαζί. Βεβαίως και τον ξέρω. Γνωρίζω και τον πατέρα του, γνωρίζω κιόλας ότι ο (29χρονος) αυτός έκανε μεταφορές, κουβαλούσαν ψυγεία τέτοια, παλιατζής, έκανε την δουλειά του παλιατζή. Και μαζί του δούλευε και ο γιος μου. Τον δελέαζε, του έδινε χρήματα και γι’ αυτό τον λόγο μου την έχουν κάνει έτσι δηλαδή… Τα κάνανε πλακάκια να σας το πω».

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην οδό Καλλιρρόης – Θα ισχύουν έως το τέλος του έτους

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

«Carbon Farming Schools»: Oι μαθητές καλλιεργούν τη γνώση για το περιβάλλον

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων - Ρυθμίσεις λόγω έργων και στην Καλλιρρόης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος αδελφός του θύματος – Αναμένεται η απόφαση για την προφυλάκιση του 23χρονου για τη βόμβα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Πιέρρ, το Eurogroup και ο υπερβάλλον ανταγωνισμός, οι μηνύσεις της εξεταστικής, η Διαμαντοπούλου και ο Τσίπρας, τα καρφιά Παντελιάδη και ο αποφασισμένος Θεοδωρικάκος, τα ταξίδια των Public

06:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η νέα μελέτη του Προκόπη Παυλοπούλου για τα όρια της επέκτασης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απονομή της Δικαιοσύνης

06:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε για 54,7 εκατ. δολάρια – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Νοεμβρίου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα του Big-4 ως το τέλος του 2025 - Φουλ του ντέρμπι μέχρι τις γιορτές!

06:32LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: 10 προγράμματα που έσπασαν το κοντέρ της τηλεθέασης

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Διπλάσια η τιμή στο ψωμί - «Πικρός» ο καφές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλληνες διάσημοι στο μπλοκάκι του ΚΟΚ: Αλκοόλ, ταχύτητα και «γκάζια» για την αποφυγή των ελέγχων

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολεμικό το κλίμα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Επίθεση Παύλου Μαρινάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη σε «όλη την αντιπολίτευση»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος με το «βαρύ» ιστορικό βίας - Από συνεχείς επιθέσεις έως τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων - Ρυθμίσεις λόγω έργων και στην Καλλιρρόης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος με το «βαρύ» ιστορικό βίας - Από συνεχείς επιθέσεις έως τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο Τραμπ 28 σημείων για την Ουκρανία: Τι προβλέπει για παραχωρήσεις εδαφών και ΝΑΤΟ - Υπό πίεση ο Ζελένσκι

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ: Η Ουκρανία παραχωρεί εδάφη, μένει εκτός ΝΑΤΟ και οδηγείται σε εκλογές σε 100 ημέρες – Τι κερδίζει η Ρωσία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα του Big-4 ως το τέλος του 2025 - Φουλ του ντέρμπι μέχρι τις γιορτές!

04:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε Αττική και Τίρανα για εξάρθρωση κυκλώματος κλοπής ρούχων – Έγιναν οχτώ συλλήψεις – Ο ρόλος της 54χρονης αρχηγού

06:32LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: 10 προγράμματα που έσπασαν το κοντέρ της τηλεθέασης

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ζαχάροβα κατά Αθήνας: «Η Ρωσία θα απαντήσει στην συμπαραγωγή drones με Ουκρανία »

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

23:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι 103-82: Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για να τη διαλύσει

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Βρισηίδα Ανδριώτου για τη συμμορία των καζίνο: «Είμαι η μόνη που διατηρώ επικοινωνία με τον υπαρχηγό»

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Τα «SOS» για την αναγνώριση πλασματικών ετών - Ποιους και πότε συμφέρει

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ