Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή του ξυλοδαρμού του 58χρονου οδηγού από τον 29χρονο

Βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγραφεί την στιγμή του άγριου ξυλοδαρμού στον Νέο Κόσμο του 58χρονου οδηγού -που λίγη ώρα μετά κατέληξε από τα βαρύτατα τραύματα που προκλήθηκαν από την ανηλεή επίθεση και τις περίπου 15 γροθιές- από τον 29χρονο.

Το σοκαριστικό βίντεο που παρουσίασε το Mega δείχνει τον δράστη να χτυπά το θύμα του με βίαιο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης συνεχίζει απτόητος, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας διαπληκτίζεται με αυτόν και τελικά φεύγει χωρίς να επέμβει ή να βοηθήσει το θύμα. Οι εικόνες δείχνουν τους ανθρώπους που τρέχουν κοντά στο αυτοκίνητο για να δουν την κατάσταση του οδηγού.

Η ιατροδικαστική εξέταση ανέδειξε ότι ο 58χρονος υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες, προκαλώντας διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς και πνευμονικό οίδημα, γεγονός που συνέβαλλε στον θάνατό του.

Ο δράστης, που είχε εμπλακεί σε προηγούμενα επεισόδια και είχε βγάλει κοπίδι σε οδηγούς στο παρελθόν, υποστήριξε πως η επίθεση ξεκίνησε μετά από έναν καυγά και μια καταδίωξη που άρχισε έξω από γυμναστήριο, και ότι ο οδηγός τον είχε επιτεθεί με σπρέι πιπεριού, κάτι που εξετάζεται από τις αρχές.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 29χρονο

Σε βάρος του 29χρονου που φέρεται να δολοφόνησε τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, οι τρεις προηγούμενες συλλήψεις του αφορούσαν πλημμελήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται κράτηση.

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να γνωρίζουμε από τι έφυγε από τη ζωή αυτός ο άτυχος άνθρωπος, πριν βγάλουμε συμπεράσματα, δήλωσε αμέσως μετά ο συνήγορός του 29χρονου Αλβανού, Γιάννης Γλύκας.

