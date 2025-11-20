Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι εικόνες - Δεν είχε ποτέ σπρέι πιπεριού το θύμα, λένε πηγές στο Newsbomb

«Τρεις μπουνιές του έριξα», λέει ο κατηγορούμενος, ενώ βίντεο δείχνουν και μάρτυρες αποκαλύπτουν ότι ξυλοκοπούσε ανελέητα τον 58χρονο – Βαρύ και το παρελθόν του με άλλες επιθέσεις εις βάρος οδηγών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι εικόνες - Δεν είχε ποτέ σπρέι πιπεριού το θύμα, λένε πηγές στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκάρουν οι εικόνες του ξυλοδαρμού του θύματος στον Νέο Κόσμο, καθώς βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό την καταδίωξη και τα χτυπήματα από τον 29χρονο δράστη.

Την ίδια ώρα, πηγές από το περιβάλλον του θύματος που μίλησαν στο Newsbomb.gr αναφέρουν πως ο 58χρονος δεν είχε ποτέ στην κατοχή του σπρέι πιπεριού, καταρρίπτοντας το υποστηρικτικό επιχείρημα της πλευράς του δράστη. Ο 29χρονος έχει υποστηρίξει πως το θύμα τον «προκάλεσε», ψεκάζοντάς τον με σπρέι πιπεριού, όταν του ζήτησε τον λόγο γιατί τον είχε «κλείσει» με το αυτοκίνητο.

Τι δείχνει το βίντεο ντοκουμέντο

Οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο, όπως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, προκαλούν σοκ.

Ήξερε πολεμικές τέχνες

Τα χτυπήματα του 29χρονου δεν ήταν τυχαία, καθώς γνωρίζει πολεμικές τέχνες. Μάλιστα, είχε τέτοιο μένος, που χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι του άτυχου άνδρα πάνω στο τιμόνι.

Αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου, περιγράφουν σκηνές απίστευτης αγριότητας.

«Άκουσα ένα μπαμ και αμέσως ο ένας με το μηχανάκι χτυπούσε ανελέητα τον οδηγό του αυτοκινήτου από το τζάμι. Δύο ήταν, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία, κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του», είπε κάτοικος της περιοχής.

Ένας γιατρός, κάτοικος της περιοχής και άλλη μία γυναίκα που έσπευσαν να βοηθήσουν τον 58χρονο, τον βρήκαν να αιμορραγεί από τη μύτη, το στόμα και το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από την Εισαγγελία, στον 29χρονο που φέρεται να δολοφόνησε τον 58χρονο οδηγό.

Ο δράστης έφυγε χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον 58χρονο

Ένας αυτόπτης μάρτυρας εμφανίζεται στο πλάνο και φαίνεται να διαπληκτίζεται με τον 29χρονο μετά τη δολοφονική επίθεση. Εκείνος φεύγει χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον άνθρωπο που σακάτεψε στο ξύλο.

Μάλιστα, όπως ακόμη καταγράφεται, και άλλοι άνθρωποι τρέχουν στο όχημα του 58χρονου, για να δουν πως είναι. Ο φίλος του 29χρονου, που καταδίωξε τον 58χρονο μαζί του, φαίνεται να φεύγει λίγα λεπτά αργότερα.

Ο 29χρονος είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 οδηγούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε απασχολήσει τις αρχές και στο πρόσφατο παρελθόν με ανάλογες επιθέσεις, ενώ το τελευταίο παρόμοιο περιστατικό φέρεται να είχε σημειωθεί μόλις έναν μήνα πριν, στις 20 Οκτωβρίου, επίσης στον Νέο Κόσμο.

Τότε, σε διασταύρωση της οδού Μπακνανά, ο 29χρονος είχε επιτεθεί με κοπίδι σε τρεις οδηγούς φορτηγών, εξοργισμένος επειδή ένας από αυτούς όπως φέρεται να υποστήριξε είχε ακουμπήσει τον καθρέφτη του δικού του οχήματος. Ο δράστης είχε κατηγορηθεί σε βαθμό πλημμελήματος και είχε αφεθεί ελεύθερος.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 29χρονο

Σε βάρος του 29χρονου που φέρεται να δολοφόνησε τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, οι τρεις προηγούμενες συλλήψεις του αφορούσαν πλημμελήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται κράτηση.

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να γνωρίζουμε από τι έφυγε από τη ζωή αυτός ο άτυχος άνθρωπος, πριν βγάλουμε συμπεράσματα, δήλωσε αμέσως μετά ο συνήγορός του 29χρονου Αλβανού, Γιάννης Γλύκας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: «Αυτή είναι η αλήθεια για τον καιρό - Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Νοεμβρίου

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Κροίσοι» πληρώνουν όσο όσο για ιδιωτικότητα: «Κλείνουν» νησιά, αποφεύγουν τα αεροδρόμια και ψωνίζουν απο οίκους υψηλής ραπτικής στο σπίτι τους

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι: Να συνεχίσει το σερί με «όπλο» το Telekom Center

06:32LIFESTYLE

Τέσσερις μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας που περιμένουμε – Πότε θα δούμε τις πρεμιέρες

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη τα χριστουγεννιάτικα γλυκά με σοκολάτα - Κατά 20% πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει νέο περιστατικό ανηλικής βίας – Έφηβες χτυπούν με μανία στο έδαφος συνομήλική τους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μαύρο όχημα που μίσθωσε ο Πετσίτης στα χέρια των δολοφόνων του Λάλα - Οι έρευνες των Αρχών και η σύνδεση με απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το σχέδιο Τραμπ, η ρωσική «έγκριση» και ο Ζελένσκι έρμαιο των σκανδάλων διαφθοράς

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι εικόνες του ξυλοδαρμού - Δεν είχε ποτέ σπρέι πιπεριού, υποστηρίζει το περιβάλλον του θύματος στο Newsbomb

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μία κάλπη και αυτοδυναμία» ή στρατηγική Μητσοτάκη μέχρι τις εκλογές του 2027

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο χείλος της σύγκρουσης: Η επιτομή του υβριδικού πολέμου μεταξύ Ευρώπης-Ρωσίας: Λέιζερ, drones, δολιοφθορές και παραβιάσεις

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι βροχές στα βορειοδυτικά – Πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για όλους 2025: Ο νέος οριστικός πίνακας των 13.983 δικαιούχων χαμηλής περιόδου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου

04:36ΕΘΝΙΚΑ

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

04:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Επστάιν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι εικόνες του ξυλοδαρμού - Δεν είχε ποτέ σπρέι πιπεριού, υποστηρίζει το περιβάλλον του θύματος στο Newsbomb

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο χείλος της σύγκρουσης: Η επιτομή του υβριδικού πολέμου μεταξύ Ευρώπης-Ρωσίας: Λέιζερ, drones, δολιοφθορές και παραβιάσεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μαύρο όχημα που μίσθωσε ο Πετσίτης στα χέρια των δολοφόνων του Λάλα - Οι έρευνες των Αρχών και η σύνδεση με απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς - Ζημιές στις εγκαταστάσεις του River Party - Δείτε βίντεο

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

03:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η καθαρότερη εικόνα του 3I/ATLAS: Τέλος στα σενάρια από τη NASA – «Μοιάζει με κομήτη και συμπεριφέρεται σαν κομήτης»

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το σχέδιο Τραμπ, η ρωσική «έγκριση» και ο Ζελένσκι έρμαιο των σκανδάλων διαφθοράς

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Κροίσοι» πληρώνουν όσο όσο για ιδιωτικότητα: «Κλείνουν» νησιά, αποφεύγουν τα αεροδρόμια και ψωνίζουν απο οίκους υψηλής ραπτικής στο σπίτι τους

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι: Να συνεχίσει το σερί με «όπλο» το Telekom Center

06:32LIFESTYLE

Τέσσερις μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας που περιμένουμε – Πότε θα δούμε τις πρεμιέρες

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σκιές θανάτου στον «φωτεινό» κόσμο της Disney World - 5ος νεκρός σε έναν μήνα

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα, ευχαριστώ» - Η ανάρτηση μετά την επίθεση των Κινέζων για το λιμάνι του Πειραιά 

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει νέο περιστατικό ανηλικής βίας – Έφηβες χτυπούν με μανία στο έδαφος συνομήλική τους

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις κατά Καραναστάση: Ήταν εξαφανισμένος βουλευτής, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ψώνιο για να τοποθετεί τον εαυτό του υπεράνω όλων

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστική συνεργασία ΗΠΑ- Ρωσίας για το σχέδιο 28 σημείων περί τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ