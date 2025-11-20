Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση του 29χρονου το 2023 - Τι λένε τα θύματα

Το ποινικό παρελθόν του 29χρονου που ξυλοκόπησε οδηγό στον Νέο Κόσμο χαρακτηρίζεται βαρύ, καθώς έχει συλληφθεί οκτώ φορές μέσα σε τρία χρόνια, ενώ σε βάρος του έχουν εκδοθεί 17 καταδικαστικές αποφάσεις, οι περισσότερες για περιστατικά ξυλοδαρμών.

Τον Ιούνιο του 2023, έκανε γυαλιά καρφιά παράρτημα μεταφορικής στον Ταύρο γιατί δεν είχε το απόκομμα για να παραλάβει το δέμα. Σύμφωνα με την μαρτυρία του ιδιοκτήτη της μεταφορικής ο 29χρονος «εκνευρίστηκε για αυτήν την όλη διαδικασία, άρχισε να τσακώνεται με τον υπάλληλο. Του είπε η κοπέλα ότι δεν ‘έχουμε αυτά τα πράγματα’ αυτός δαιμονίστηκε, άρχισε να βρίζει την κοπέλα με χυδαίες λέξεις. Πήγε να δείρει τον εργάτη του γραφείου, βγαίνει ο γιος μου μπαίνει ενδιάμεσος. Τρώει την πρώτη μπουνιά, δέρνει τον άλλο εργάτη χωρίς να έχει κουνηθεί ο άνθρωπος, ξανασηκώνεται ο γιος μου να σώσει τον Χρήστο, εκεί τρώει μία ακόμα καλύτερη μπουνιά».

Ο 29χρονος άρχισε να χτυπά όποιον έβλεπε μπροστά του. Τα πράγματα αγρίεψαν όταν προσπάθησε να βγάλει και μαχαίρι.

«Έχει μπει στη θέση του συνοδηγού και έχει σκύψει στο κάθισμα από κάτω να βγάλει το μαχαίρι και εκείνη την ώρα πηδάω εγώ στον αέρα τρέχοντας που έχω ακούσει ότι πάει να πάρει το μαχαίρι, τώρα λέω ‘θα μου σφάξει το παιδί μου’ και πηδάω στον αέρα και χτυπάω την πόρτα αλλά αυτός είναι τόσο γυμνασμένος που γυρίζει και βάζει το γόνατο στην πόρτα».

«Με πρόλαβαν την τελευταία στιγμή», λέει χαρακτηριστικά. «Πιάνω και την πόρτα και τον χτυπάω και του λέω ‘βρε κερατά μην βγεις με το μαχαίρι’, βγαίνει και μου καθίζει δύο μπουνιές κάτω από το ζυγωματικό, γιατί ήξερε και που να χτυπάει και εκείνη την ώρα προλαβαίνει ο γιος μου ο μεγάλος που είναι και δυνατό παιδί και τον αγκαλιάζει και εκεί τον χτυπήσαμε και σωθήκαμε».

Αυτός ο άνθρωπος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

«Αυτή είναι η δουλειά του να δέρνει τον κόσμο και μετά να κάνει εκβιασμούς», λέει ο ιδιοκτήτης της μεταφορικής.

