Δυνατά παιχνίδια στη Super League με ενισχυμένες αποδόσεις και BetBuilder Ready από το Πάμε Στοίχημα

Η μάχη για τον τίτλο συνεχίζεται στη Super League με εκτός έδρας αναμετρήσεις για τις 3 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός αγωνίζεται την Κυριακή, στις 20:00, με τον Άρη, στη Θεσσαλονίκη.

Νωρίτερα, στις 17:30, η ΑΕΚ παίζει με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και στις 18:00 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται την Κυριακή, στις 21:00, με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Βόλο στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες της Super League και των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready για τα παιχνίδια της Super League

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Δείτε ορισμένες επιλογές για τους αγώνες της Super League:

Παναιτωλικός-ΑΕΚ

  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Γιόβιτς Λούκα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει
  • Γιόβιτς Λούκα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ

  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Τσαλόφ Φέντορ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει
  • Ζίβκοβιτς Άντρια να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει

Άρης-Ολυμπιακός

  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Ελ Κααμπί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει
  • Ταρέμι Μεχντί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει

Παναθηναϊκός-Βόλος

  • Σφιντέρσκι Κάρολ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει
  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Τζούρισιτς Φίλιπ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

