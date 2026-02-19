LIVE ΠΑΟΚ – Θέλτα 0-1: Ο Ιάγκο Άσπας ανοίγει το σκορ στην Τούμπα

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΠΑΟΚ – Θέλτα, για τα playoffs του Europa League.

Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ
Η πρώτη μεγάλη μάχη του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στο γήπεδο της Τούμπας είναι γεγονός.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται στη Θεσσαλονίκη για τα playoffs του Europa League, αναζητώντας το προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στο Βίγκο.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε καλό μομέντουμ, αλλά δεδομένα υπάρχει και η επιβάρυνση. Πολλά και σημαντικά παιχνίδια, τα οποία τα έβγαλε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Πρόκριση στα νοκ-άουτ του Europa League, πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, αλλά και η λευκή ισοπαλία με την ΑΕΚ που τον κρατά σε τροχιά κορυφής στο πρωτάθλημα.

Η κούραση είναι υπαρκτή, όπως και τα πολλά προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μεσοεπιθετικά έχει μετρημένες επιλογές. Αυτό διότι δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μεϊτέ, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ. Αποστολή δεν ανακοινώθηκε, ωστόσο τα προβλήματα είναι γνωστά και μένει να φανεί ποιες θα είναι οι επιλογές του Ρουμάνου προπονητή στην ενδεκάδα, ενώ ο ίδιος δεν θα είναι στον πάγκο λόγω τιμωρίας.

Η Θέλτα αποτελεί ένα εξαιρετικό σύνολο, το οποίο έχει ποιότητα μεσοεπιθετικά και ζητήματα στο ανασταλτικό κομμάτι. Στα πέντε τελευταία παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης δεν έχει νίκη, μετρώντας 3 ισοπαλίες και 2 ήττες, με αποτέλεσμα να έχει πέει στην 7η θέση και στο -1 από την εξάδα. Στη League Phase του Europa League τερμάτισε στη 16η θέση με ρεκόρ 4-1-3 και 15-11 τέρματα. Εκτός έδρας πάντως το ρεκόρ της δεν είναι το καλύτερο δυνατό, μετρώντας 1-1-2 με 7-6 γκολ.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΠΑΟΚ – Θέλτα

