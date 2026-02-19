Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:11 νοτιοανατολικά της Χρυσής Λασιθίου, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 75 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λασιθίου, σε θαλάσσιο χώρο και το εστιακό βάθος ήταν 5,1 χιλιόμετρα.