Δώρο Πάσχα: Πότε θα το λάβουν οι άνεργοι και πώς υπολογίζεται το ποσό

Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη - Δεν δικαιούνται το Δώρο Πάσχα όσοι λαμβάνουν ειδικά βοηθήματα

Newsbomb

Δώρο Πάσχα: Πότε θα το λάβουν οι άνεργοι και πώς υπολογίζεται το ποσό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε περίπου 170.000 ανέργους που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα.

Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά όσοι επιδοτούνται με το τακτικό επίδομα ανεργίας, ενώ δεν δικαιούνται το δώρο Πάσχα όσοι λαμβάνουν ειδικά βοηθήματα, όπως το βοήθημα μακροχρονίως ανέργων.

Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή μέχρι τις 8 Απριλίου 2026, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα η καταβολή να γίνει και νωρίτερα, ανάλογα με τον προγραμματισμό της ΔΥΠΑ.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας. Συγκεκριμένα, για όσους έχουν επιδοτηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου, το ποσό ισούται με 12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας επιδότησης, το ποσό προσαρμόζεται αναλογικά:

  • Με 1 μήνα επιδότησης: καταβάλλονται 3 ημερήσια επιδόματα.
  • Με 2 μήνες επιδότησης: καταβάλλονται 6 ημερήσια επιδόματα.

Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες τρίμηνο επιδότησης, η καταβολή γίνεται βάσει του πραγματικού διαστήματος επιδότησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Οι γάτες μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού

21:51LIFESTYLE

Η viral αντίδραση της Σακίρα όταν είδε φωτογραφία του πρώην της, Ζεράρ Πικέ, σε συναυλία της

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζέν: Η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League

21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Ο Γερεμέγιεφ κράτησε «ζεστές» τις ελπίδες πρόκρισης για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

21:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Ηρακλής 91-61: Χωρίς να αφήσει περιθώρια και τώρα οι δυο τους!

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

21:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Πότε θα το λάβουν οι άνεργοι και πώς υπολογίζεται το ποσό

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή: Η Apple επέτρεψε στο iCloud να αποθηκεύει και να διανέμει υλικό κακοποίησης παιδιών

21:25LIFESTYLE

Λίγο πριν τα Όσκαρ η Kate Hudson αποκάλυψε το μεγάλο απωθημένο που εκπλήρωσε με το «Song Sung Blue»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Βασιλική κρίση στη Βρετανία - Αφέθηκε ελεύθερος ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Μπήκε ξανά στο ματς με πανέμορφο γκολ του Γερεμέγιεφ!

21:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Εκπλήξεις από Μπενίτεθ στο βασικό σχήμα

21:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 200 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ - Ποιοι το δικαιούνται

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Γίνεται Σουλιώτισσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες– Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Σε ποια περιοχή θα κλείσουν αύριο, Παρασκευή, μετά την πρώτη ώρα

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Σεπ Πιόντεκ

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

21:20ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Βασιλική κρίση στη Βρετανία - Αφέθηκε ελεύθερος ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Αγνοούνται δύο ορειβάτες - Κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ

21:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 200 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ - Ποιοι το δικαιούνται

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Γίνεται Σουλιώτισσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Μεγάλη φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα – Ακούγονται εκρήξεις

21:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Ηρακλής 91-61: Χωρίς να αφήσει περιθώρια και τώρα οι δυο τους!

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Σεπ Πιόντεκ

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες– Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ