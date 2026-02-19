Δώρο Πάσχα: Πότε θα το λάβουν οι άνεργοι και πώς υπολογίζεται το ποσό

Σε περίπου 170.000 ανέργους που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα.

Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά όσοι επιδοτούνται με το τακτικό επίδομα ανεργίας, ενώ δεν δικαιούνται το δώρο Πάσχα όσοι λαμβάνουν ειδικά βοηθήματα, όπως το βοήθημα μακροχρονίως ανέργων.

Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή μέχρι τις 8 Απριλίου 2026, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα η καταβολή να γίνει και νωρίτερα, ανάλογα με τον προγραμματισμό της ΔΥΠΑ.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας. Συγκεκριμένα, για όσους έχουν επιδοτηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου, το ποσό ισούται με 12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας επιδότησης, το ποσό προσαρμόζεται αναλογικά:

Με 1 μήνα επιδότησης: καταβάλλονται 3 ημερήσια επιδόματα.

Με 2 μήνες επιδότησης: καταβάλλονται 6 ημερήσια επιδόματα.

Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες τρίμηνο επιδότησης, η καταβολή γίνεται βάσει του πραγματικού διαστήματος επιδότησης.

