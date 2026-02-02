ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για επιχειρήσεις με επιδότηση μισθού για προσλήψεις ανέργων

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Το νέο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να ξεκινήσουν άμεσα εργασία σε επιχείρηση, παράλληλα με την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής), με ευέλικτο τρόπο (διά ζώσης ή σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες

για 12 μήνες έχουν συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο

/ 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων

όλων των ειδικοτήτων δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Η διαδικασία

1. Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση

2. Υπόδειξη ανέργων από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

3. Επιλογή υποψηφίου από την επιχείρηση

4. Παράλληλη απασχόληση και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας

5. Με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.

Το πρόγραμμα ενισχύει την απασχόληση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Υποβολή αιτήσεων

Βρείτε την αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων εδώ

Βρείτε την αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων εδώ

