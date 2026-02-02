ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για επιχειρήσεις με επιδότηση μισθού για προσλήψεις ανέργων

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους με 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες

Newsbomb

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για επιχειρήσεις με επιδότηση μισθού για προσλήψεις ανέργων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Το νέο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να ξεκινήσουν άμεσα εργασία σε επιχείρηση, παράλληλα με την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής), με ευέλικτο τρόπο (διά ζώσης ή σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

  • λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες
  • έχουν συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο
  • προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων
  • δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Η διαδικασία

1. Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση

2. Υπόδειξη ανέργων από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

3. Επιλογή υποψηφίου από την επιχείρηση

4. Παράλληλη απασχόληση και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας

5. Με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.

Το πρόγραμμα ενισχύει την απασχόληση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Υποβολή αιτήσεων

Βρείτε την αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων εδώ

Βρείτε την αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων εδώ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτος μισθός €1.600 για όλους τους εργαζόμενους από την Alpha Bank

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»

12:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για τη διαιτησία του αγώνα με τη Λιόν

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Τουρκία: 4,9 Ρίχτερ στη Μαύρη Θάλασσα

12:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Από 1η Απριλίου η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Τι ισχύει για τις καταγγελίες στο 1555

12:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ξεπερνά τα όρια της προπαγάνδας η προσπάθεια εμπλοκής του Παπαστεργίου με την έκρηξη στη Βιολάντα

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Χεράρδο Ταρασένα σε ηλικία 55 ετών

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

12:23ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία ενηλίκων: 36.360 δικαιούχοι του «Προλαμβάνω» - Το 10% με αναπηρία λόγω της νόσου

12:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για επιχειρήσεις με επιδότηση μισθού για προσλήψεις ανέργων

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ο χρόνος «πάγωσε» στην Τούμπα το 27ο λεπτό – Bίντεο από τη στιγμή που συγκλόνισε την Ευρώπη

12:21ΕΛΛΑΔΑ

H Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

12:20WHAT THE FACT

Βόρεια Κορέα: Από το ημερολόγιο Juche στο Γρηγοριανό - Και όμως δεν είναι στο 2026!

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Να ερευνηθεί εάν η κακοκαιρία Daniel σχετίζεται με τον διαβρωμένο σωλήνα του εργοστασίου, ζητά ο Δημήτρης Λιότσιος

12:09ΑΠΟΨΕΙΣ

Στάθμευση στην Αθήνα: 3+1 λύσεις απέναντι στην καθημερινή «κρίση»

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίσκεψη Δένδια στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το πρόγραμμα του υπουργού Άμυνας στην Ουάσινγκτον

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: 41χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για διάγγελμα Μητσοτάκη: Δεν είναι αναθεώρηση, είναι μπάζωμα

11:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τι είπε ο Μάκελι στον Νίκολιτς για τη φάση που έκρινε το ντέρμπι (βίντεο)

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη την Τετάρτη - Στο «τραπέζι» το ενδεχόμενο συλλαλητηρίου στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Να ερευνηθεί εάν η κακοκαιρία Daniel σχετίζεται με τον διαβρωμένο σωλήνα του εργοστασίου, ζητά ο Δημήτρης Λιότσιος

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

11:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τι είπε ο Μάκελι στον Νίκολιτς για τη φάση που έκρινε το ντέρμπι (βίντεο)

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: 41χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστή η κυκλοφορία από Άρτα έως Αμφιλοχία - Η ανακοίνωση της εταιρείας

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

10:55LIFESTYLE

«'Εχω να πατήσω στο σούπερ μάρκετ εδώ και 6 χρόνια» - Η δήλωση της Κιμ Καρντάσιαν και η αντίδραση της αδελφής της, Κλόε

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ο χρόνος «πάγωσε» στην Τούμπα το 27ο λεπτό – Bίντεο από τη στιγμή που συγκλόνισε την Ευρώπη

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό - «Ήταν περήφανος Έλληνας»

07:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου στη Νέα Πέραμο – Δολοφονία «βλέπει» η Αστυνομία

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στη δολοφονία JFK: Το βίντεο που αποδεικνύει ότι ο Όσβαλντ δεν έδρασε μόνος -Το «θρίλερ» για την κυριότητά του και τα 900.000 δολάρια

12:23ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία ενηλίκων: 36.360 δικαιούχοι του «Προλαμβάνω» - Το 10% με αναπηρία λόγω της νόσου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ