ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

Πλήρης και μερική απασχόληση με έμφαση στη μητρότητα

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας
ΕΡΓΑΣΙΑ
Ξεκίνησαν από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, οι αιτήσεις για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων».

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 101.813.625 ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΥΠΑ και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, καθώς και τη διευκόλυνση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, προκειμένου να παρέχεται ουσιαστική ευελιξία σε γυναίκες – και ιδίως σε μητέρες ανήλικων τέκνων – που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν, σε αυτή τη φάση, να εργαστούν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Ωφελούμενες

Ωφελούμενες του προγράμματος είναι γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με ή χωρίς τέκνα, με έμφαση σε μητέρες με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο έως 15 ετών.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον τρεις μήνες.

Επιχορήγηση

  • Για άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως
  • Για μακροχρόνια άνεργες ή/και μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται στο 80%, με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως
  • Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr στη διεύθυνση ΕΔΩ.

