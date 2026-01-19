ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν 16.739 προσλήψεις για το 2026 – Οι προκηρύξεις που έρχονται

Συνολικά 16.739 θέσεις αναμένεται να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ μέσα στο 2026, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής, Θανάσης Παπαϊωάννου, παρουσιάζοντας τον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες για τη νέα χρονιά.

Όπως τόνισε, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η έκδοση, τον Φεβρουάριο, των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 8Κ/2024, που αφορά 2.213 θέσεις προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από τις προκηρύξεις του 2026, 6.290 θέσεις θα καλυφθούν από τη «δεξαμενή» του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του 2025. Ειδικότερα, το Πάσχα αναμένεται η έκδοση προκήρυξης για 2.700 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο θα ακολουθήσουν προκηρύξεις για περίπου 3.500 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 90 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Τα οριστικά αποτελέσματα για τις θέσεις ΤΕ εκτιμάται ότι θα εκδοθούν σε περίπου έξι μήνες και για τις θέσεις ΠΕ σε οκτώ έως εννέα μήνες.

Σε ό,τι αφορά τις προκηρύξεις τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, προγραμματίζονται συνολικά 3.806 θέσεις στον τομέα της Υγείας και 6.643 θέσεις σε λοιπούς φορείς του Δημοσίου.

Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας προβλέπονται τρεις ξεχωριστές προκηρύξεις: η πρώτη, για 510 θέσεις ΠΕ και ΥΕ, αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου· η δεύτερη θα αφορά 1.696 θέσεις ΤΕ και ΔΕ· ενώ η τρίτη 1.600 θέσεις νοσηλευτών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Από τις υπόλοιπες θέσεις με σειρά προτεραιότητας, μετά το Πάσχα προγραμματίζονται προκηρύξεις για 1.800 θέσεις ΑμεΑ όλων των κατηγοριών, 1.700 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και 2.500 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, αναμένεται προκήρυξη για 43 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και προκήρυξη για 600 θέσεις σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία για ειδικότητες που δεν εντάχθηκαν στον πρώτο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

Τέλος, αναφερόμενος στον επόμενο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί το 2027, θα είναι ηλεκτρονικός, ενώ η τράπεζα θεμάτων θα διευρυνθεί, με τις ερωτήσεις να αυξάνονται από 1.200 σε 1.800.