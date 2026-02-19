Αγωγή: Η Apple επέτρεψε στο iCloud να αποθηκεύει και να διανέμει υλικό κακοποίησης παιδιών

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Apple έδινε προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα των χρηστών έναντι της ασφάλειας των παιδιών, για χρόνια

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Αγωγή: Η Apple επέτρεψε στο iCloud να αποθηκεύει και να διανέμει υλικό κακοποίησης παιδιών
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Apple επέτρεψε στην υπηρεσία iCloud να αποθηκεύει και να διανέμει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Δυτικής Βιρτζίνια, την Πέμπτη.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Apple έδινε προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα των χρηστών έναντι της ασφάλειας των παιδιών, για χρόνια. Η εταιρεία έχει ένα ισχυρό σύστημα αυστηρού ελέγχου του υλικού, του λογισμικού και της γενικότερης υποδομής του cloud της, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε το πρόβλημα, υποστήριξε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Η Apple βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και χρόνια με κριτικές που υποστηρίζουν ότι, πρέπει να κάνει περισσότερα για να αποτρέψει την αποθήκευση και διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες της, αλλά και ότι πρέπει να προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών φωτογραφιών και εγγράφων των χρηστών της.

Η αγωγή αναφέρει ότι τεχνολογικές εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ υποχρεούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναφέρουν αυτό το περιεχόμενο στο Εθνικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά. Ενώ η Google υπέβαλε 1,47 εκατομμύρια αναφορές το 2023, η Apple φέρεται να υπέβαλε μόνο 267.

«Αυτές οι εικόνες είναι μια μόνιμη καταγραφή του τραύματος ενός παιδιού, και το παιδί αυτό θυματοποιείται εκ νέου κάθε φορά που το υλικό μοιράζεται ή προβάλλεται», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Δυτικής Βιρτζίνια, Τζον Μακκέι, σε δελτίο τύπου. «Αυτή η συμπεριφορά είναι απεχθής και η αδράνεια της Apple είναι ασυγχώρητη».

Από την πλευρά του, ένας εκπρόσωπος της Apple δήλωσε στο CNN: «Στην Apple, η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των χρηστών μας, ειδικά των παιδιών, είναι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Καινοτομούμε καθημερινά τις υπηρεσίες μας για να καταπολεμήσουμε τις συνεχώς εξελισσόμενες απειλές και να διατηρήσουμε την ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη πλατφόρμα για τα παιδιά».

Περίοδος αυξημένης πίεσης για τους τεχνολογικούς γίγαντες

Η αγωγή κατά της Apple έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για τους τεχνολογικούς γίγαντες. Το 2023, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Νέου Μεξικού κατηγόρησε τη, Meta -στην οποία ανήκει το Facebook, το Instagram, το Messenger, το WhatsApp και το Threads- ότι έκλεισε λογαριασμούς που χρησιμοποιούσε για να διερευνήσει υποτιθέμενη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο Facebook και το Instagram. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρες, κατηγόρησε τη Meta στην αγωγή ότι δημιούργησε «έδαφος» για τους παιδόφιλους σε αυτές τις πλατφόρμες.

Η Meta είχε απορρίψει έντονα τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι «χρησιμοποιούμε εξελιγμένη τεχνολογία, προσλαμβάνουμε ειδικούς στην ασφάλεια των παιδιών, αναφέρουμε περιεχόμενο στο Εθνικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά και μοιραζόμαστε πληροφορίες και εργαλεία με άλλες εταιρείες και τις αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εισαγγελέων των πολιτειών, για να βοηθήσουμε στην εξάλειψη των παιδόφιλων».

Την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει μια ιστορική δίκη στην Καλιφόρνια σχετικά το αν τα social media βλάπτουν τα παιδιά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Οι γάτες μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού

21:51LIFESTYLE

Η viral αντίδραση της Σακίρα όταν είδε φωτογραφία του πρώην της, Ζεράρ Πικέ, σε συναυλία της

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζέν: Η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League

21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Ο Γερεμέγιεφ κράτησε «ζεστές» τις ελπίδες πρόκρισης για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

21:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Ηρακλής 91-61: Χωρίς να αφήσει περιθώρια και τώρα οι δυο τους!

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

21:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Πότε θα το λάβουν οι άνεργοι και πώς υπολογίζεται το ποσό

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή: Η Apple επέτρεψε στο iCloud να αποθηκεύει και να διανέμει υλικό κακοποίησης παιδιών

21:25LIFESTYLE

Λίγο πριν τα Όσκαρ η Kate Hudson αποκάλυψε το μεγάλο απωθημένο που εκπλήρωσε με το «Song Sung Blue»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Βασιλική κρίση στη Βρετανία - Αφέθηκε ελεύθερος ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Μπήκε ξανά στο ματς με πανέμορφο γκολ του Γερεμέγιεφ!

21:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Εκπλήξεις από Μπενίτεθ στο βασικό σχήμα

21:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 200 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ - Ποιοι το δικαιούνται

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Γίνεται Σουλιώτισσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες– Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Σε ποια περιοχή θα κλείσουν αύριο, Παρασκευή, μετά την πρώτη ώρα

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Σεπ Πιόντεκ

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

21:20ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Βασιλική κρίση στη Βρετανία - Αφέθηκε ελεύθερος ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Αγνοούνται δύο ορειβάτες - Κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

21:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 200 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ - Ποιοι το δικαιούνται

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Μεγάλη φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα – Ακούγονται εκρήξεις

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Γίνεται Σουλιώτισσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Σεπ Πιόντεκ

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες– Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

21:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Ηρακλής 91-61: Χωρίς να αφήσει περιθώρια και τώρα οι δυο τους!

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Μπήκε ξανά στο ματς με πανέμορφο γκολ του Γερεμέγιεφ!

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ