Αγωγή: Η Apple επέτρεψε στο iCloud να αποθηκεύει και να διανέμει υλικό κακοποίησης παιδιών

Η Apple επέτρεψε στην υπηρεσία iCloud να αποθηκεύει και να διανέμει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Δυτικής Βιρτζίνια, την Πέμπτη.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Apple έδινε προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα των χρηστών έναντι της ασφάλειας των παιδιών, για χρόνια. Η εταιρεία έχει ένα ισχυρό σύστημα αυστηρού ελέγχου του υλικού, του λογισμικού και της γενικότερης υποδομής του cloud της, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε το πρόβλημα, υποστήριξε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Η Apple βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και χρόνια με κριτικές που υποστηρίζουν ότι, πρέπει να κάνει περισσότερα για να αποτρέψει την αποθήκευση και διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες της, αλλά και ότι πρέπει να προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών φωτογραφιών και εγγράφων των χρηστών της.

Η αγωγή αναφέρει ότι τεχνολογικές εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ υποχρεούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναφέρουν αυτό το περιεχόμενο στο Εθνικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά. Ενώ η Google υπέβαλε 1,47 εκατομμύρια αναφορές το 2023, η Apple φέρεται να υπέβαλε μόνο 267.

«Αυτές οι εικόνες είναι μια μόνιμη καταγραφή του τραύματος ενός παιδιού, και το παιδί αυτό θυματοποιείται εκ νέου κάθε φορά που το υλικό μοιράζεται ή προβάλλεται», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Δυτικής Βιρτζίνια, Τζον Μακκέι, σε δελτίο τύπου. «Αυτή η συμπεριφορά είναι απεχθής και η αδράνεια της Apple είναι ασυγχώρητη».

Από την πλευρά του, ένας εκπρόσωπος της Apple δήλωσε στο CNN: «Στην Apple, η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των χρηστών μας, ειδικά των παιδιών, είναι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Καινοτομούμε καθημερινά τις υπηρεσίες μας για να καταπολεμήσουμε τις συνεχώς εξελισσόμενες απειλές και να διατηρήσουμε την ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη πλατφόρμα για τα παιδιά».

Περίοδος αυξημένης πίεσης για τους τεχνολογικούς γίγαντες

Η αγωγή κατά της Apple έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για τους τεχνολογικούς γίγαντες. Το 2023, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Νέου Μεξικού κατηγόρησε τη, Meta -στην οποία ανήκει το Facebook, το Instagram, το Messenger, το WhatsApp και το Threads- ότι έκλεισε λογαριασμούς που χρησιμοποιούσε για να διερευνήσει υποτιθέμενη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο Facebook και το Instagram. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρες, κατηγόρησε τη Meta στην αγωγή ότι δημιούργησε «έδαφος» για τους παιδόφιλους σε αυτές τις πλατφόρμες.

Η Meta είχε απορρίψει έντονα τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι «χρησιμοποιούμε εξελιγμένη τεχνολογία, προσλαμβάνουμε ειδικούς στην ασφάλεια των παιδιών, αναφέρουμε περιεχόμενο στο Εθνικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά και μοιραζόμαστε πληροφορίες και εργαλεία με άλλες εταιρείες και τις αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εισαγγελέων των πολιτειών, για να βοηθήσουμε στην εξάλειψη των παιδόφιλων».

Την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει μια ιστορική δίκη στην Καλιφόρνια σχετικά το αν τα social media βλάπτουν τα παιδιά.