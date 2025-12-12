Γιορτές με θέα… αθλητικών γεγονότων, στατιστικών και 6000+ τίτλων ταινιών και σειρών On Demand

Οι γιορτές μάς φέρνουν στο μυαλό πολλά πράγματα. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τους κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα, την αλλαγή του χρόνου, τη γιορτινή ατμόσφαιρα, τα δώρα. Και, φυσικά, εκείνες τις ώρες που όλοι μαζευόμαστε στο (στολισμένο) σπίτι και ψάχνουμε τι θα δούμε στην τηλεόραση.

Γιατί, όσο και αν αγαπάμε τα γιορτινά τραπέζια, δεν θεωρούνται ολοκληρωμένα αν δεν συνοδευτούν από ταινίες, σειρές, αλλά και μεγάλα αθλητικά γεγονότα (μαζί με τα στατιστικά τους). Αν, δηλαδή, δεν πατήσουμε «play» σε μία από τις επιλογές που μας δίνει η ΕΟΝ και φέτος. Είναι, άλλωστε, η άτυπη χριστουγεννιάτικη παράδοση που μας φέρνει πιο κοντά.

Σε αυτό το γιορτινό σκηνικό, η Nova μας προσφέρει τα δώρα που πραγματικά θέλουμε: Δωρεάν θέαση EON, από 11 Δεκεμβρίου 2025 έως 11 Ιανουαρίου 2026, για κορυφαίες ταινίες και σειρές και, φυσικά, για μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις αποκλειστικά στα κανάλια Novasports. Έτσι, με χιλιάδες On Demand επιλογές, εξελιγμένα «εργαλεία» όπως το EON Sports Mode, το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas, αλλά και τη δυνατότητα catch-up 7 ημερών, οι φετινές διακοπές αποκτούν άκρως ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Τα βράδια του Δεκέμβρη θέλουν binge-watching

Οι κινηματογραφικές στιγμές που συνηθίζουμε να ζούμε κατά τη διάρκεια των γιορτών δεν είναι λίγες. Γιατί, αν υπάρχει μια περίοδος που δικαιολογεί 100% το binge-watching, αυτή είναι τα Χριστούγεννα. Και φέτος έχουμε πραγματικά πληθώρα επιλογών.

Συγκεκριμένα, χάρη στην ΕΟΝ, έχουμε Οn Demand θέαση σε πάνω από 6000 τίτλους ταινιών και σειρών. Αυτό σημαίνει πως ό,τι και αν ψάχνουμε -από συγκινητικές ιστορίες, action και family ταινίες μέχρι σειρές που θέλουμε επιτέλους να ξεκινήσουμε- το πιθανότερο είναι πως βρίσκεται ήδη στην πλατφόρμα ΕΟΝ και μας περιμένει.

Για παράδειγμα, στις πιο πολυσυζητημένες συγκινητικές επιλογές, βρίσκουμε το «Anora», το «The Brutalist», το «Ferrari» και το «Emilia Perez». Ταινίες δηλαδή που έκαναν αίσθηση στις μεγάλες διοργανώσεις της χρονιάς και που σίγουρα αξίζουν μια θέση στη γιορτινή μας λίστα. Επειδή, όμως, τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακή γιορτή, επιλογές όπως το «Εγώ ο Απαισιότατος 4» και «Ο Πάντινγκτον στο Περού» πρόκειται να γεμίσουν τα γιορτινά μας απογεύματα.

Για λίγη παραπάνω δράση, έχουμε το «Kraven ο Κυνηγός» και το «Ο Μελισσοκόμος», ενώ από σειρές δεν βλέπουμε την ώρα να ξεκινήσουμε το «Lockerbie: A Search for Truth» και το «Outlander: Blood of My Blood». Επίσης, από 13 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου, η Nova «στήνει» το δικό της pop up χριστουγεννιάτικο κανάλι, το NovaChristmas, το οποίο θα προβάλλει 3 ταινίες κάθε βράδυ και κάτι μας λέει πως θα μας βάλει όσο χρειάζεται στο κλίμα των ημερών.

Γιορτές χωρίς ντέρμπι δεν γίνονται

Οι γιορτές, ωστόσο, δεν είναι μόνο για ταινίες και σειρές, καθώς τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χρονιάς (και της επόμενης) συνεχίζουν ακάθεκτα. Και φέτος, λοιπόν, τα μεγάλα ντέρμπι και οι σημαντικές διοργανώσεις παίζουν αποκλειστικά στα κανάλια Novasports.

Από EuroLeague μέχρι Stoiximan Super League και από Premier League μέχρι La Liga, το πρόγραμμα των γιορτών είναι γεμάτο κορυφαίες αναμετρήσεις. Eκεί θα δούμε το παιχνίδι της Stoiximan Super League ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός στις 21 Δεκεμβρίου 2025, αλλά και το παιχνίδι της Premier League Mάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι στις 4 Ιανουαρίου 2026.

Για τους λάτρεις της στατιστικής υπάρχει και κάτι ακόμα, το ΕΟΝ Sports Mode που είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά «εργαλεία» που διαθέτει η πλατφόρμα. Γιατί, χάρη σε αυτό, έχουμε ζωντανά αποτελέσματα αγώνων, συνθέσεις ομάδων, στατιστικά παικτών και βαθμολογίες από τις κορυφαίες διοργανώσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις

Δωρεάν θέαση, στιγμές χαλάρωσης και περιεχόμενο που πραγματικά μας βάζει σε γιορτινό κλίμα. Αν, τελικά, οι γιορτές είναι για να κάνουμε δώρα στον εαυτό μας, αλλά και σε αυτούς που αγαπάμε, αυτά είναι μάλλον τα πιο κατάλληλα για τα Χριστούγεννα. Και φέτος, τα βρίσκουμε όλα στην ΕΟΝ από 11 Δεκεμβρίου 2025 έως 11 Ιανουαρίου 2026.