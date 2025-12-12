Γιορτές με θέα… αθλητικών γεγονότων, στατιστικών και 6000+ τίτλων ταινιών και σειρών On Demand

Σε αυτό το γιορτινό σκηνικό, η Nova μας προσφέρει τα δώρα που πραγματικά θέλουμε: Δωρεάν θέαση EON, από 11 Δεκεμβρίου 2025 έως 11 Ιανουαρίου 2026, για κορυφαίες ταινίες και σειρές και, φυσικά, για μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις αποκλειστικά στα κανάλια Novasports

Newsbomb

Γιορτές με θέα… αθλητικών γεγονότων, στατιστικών και 6000+ τίτλων ταινιών και σειρών On Demand
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι γιορτές μάς φέρνουν στο μυαλό πολλά πράγματα. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τους κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα, την αλλαγή του χρόνου, τη γιορτινή ατμόσφαιρα, τα δώρα. Και, φυσικά, εκείνες τις ώρες που όλοι μαζευόμαστε στο (στολισμένο) σπίτι και ψάχνουμε τι θα δούμε στην τηλεόραση.

Γιατί, όσο και αν αγαπάμε τα γιορτινά τραπέζια, δεν θεωρούνται ολοκληρωμένα αν δεν συνοδευτούν από ταινίες, σειρές, αλλά και μεγάλα αθλητικά γεγονότα (μαζί με τα στατιστικά τους). Αν, δηλαδή, δεν πατήσουμε «play» σε μία από τις επιλογές που μας δίνει η ΕΟΝ και φέτος. Είναι, άλλωστε, η άτυπη χριστουγεννιάτικη παράδοση που μας φέρνει πιο κοντά.

Σε αυτό το γιορτινό σκηνικό, η Nova μας προσφέρει τα δώρα που πραγματικά θέλουμε: Δωρεάν θέαση EON, από 11 Δεκεμβρίου 2025 έως 11 Ιανουαρίου 2026, για κορυφαίες ταινίες και σειρές και, φυσικά, για μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις αποκλειστικά στα κανάλια Novasports. Έτσι, με χιλιάδες On Demand επιλογές, εξελιγμένα «εργαλεία» όπως το EON Sports Mode, το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas, αλλά και τη δυνατότητα catch-up 7 ημερών, οι φετινές διακοπές αποκτούν άκρως ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Τα βράδια του Δεκέμβρη θέλουν binge-watching

Οι κινηματογραφικές στιγμές που συνηθίζουμε να ζούμε κατά τη διάρκεια των γιορτών δεν είναι λίγες. Γιατί, αν υπάρχει μια περίοδος που δικαιολογεί 100% το binge-watching, αυτή είναι τα Χριστούγεννα. Και φέτος έχουμε πραγματικά πληθώρα επιλογών.

Συγκεκριμένα, χάρη στην ΕΟΝ, έχουμε Οn Demand θέαση σε πάνω από 6000 τίτλους ταινιών και σειρών. Αυτό σημαίνει πως ό,τι και αν ψάχνουμε -από συγκινητικές ιστορίες, action και family ταινίες μέχρι σειρές που θέλουμε επιτέλους να ξεκινήσουμε- το πιθανότερο είναι πως βρίσκεται ήδη στην πλατφόρμα ΕΟΝ και μας περιμένει.

Για παράδειγμα, στις πιο πολυσυζητημένες συγκινητικές επιλογές, βρίσκουμε το «Anora», το «The Brutalist», το «Ferrari» και το «Emilia Perez». Ταινίες δηλαδή που έκαναν αίσθηση στις μεγάλες διοργανώσεις της χρονιάς και που σίγουρα αξίζουν μια θέση στη γιορτινή μας λίστα. Επειδή, όμως, τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακή γιορτή, επιλογές όπως το «Εγώ ο Απαισιότατος 4» και «Ο Πάντινγκτον στο Περού» πρόκειται να γεμίσουν τα γιορτινά μας απογεύματα.

Για λίγη παραπάνω δράση, έχουμε το «Kraven ο Κυνηγός» και το «Ο Μελισσοκόμος», ενώ από σειρές δεν βλέπουμε την ώρα να ξεκινήσουμε το «Lockerbie: A Search for Truth» και το «Outlander: Blood of My Blood». Επίσης, από 13 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου, η Nova «στήνει» το δικό της pop up χριστουγεννιάτικο κανάλι, το NovaChristmas, το οποίο θα προβάλλει 3 ταινίες κάθε βράδυ και κάτι μας λέει πως θα μας βάλει όσο χρειάζεται στο κλίμα των ημερών.

eikona22.jpg

Γιορτές χωρίς ντέρμπι δεν γίνονται

Οι γιορτές, ωστόσο, δεν είναι μόνο για ταινίες και σειρές, καθώς τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χρονιάς (και της επόμενης) συνεχίζουν ακάθεκτα. Και φέτος, λοιπόν, τα μεγάλα ντέρμπι και οι σημαντικές διοργανώσεις παίζουν αποκλειστικά στα κανάλια Novasports.

Από EuroLeague μέχρι Stoiximan Super League και από Premier League μέχρι La Liga, το πρόγραμμα των γιορτών είναι γεμάτο κορυφαίες αναμετρήσεις. Eκεί θα δούμε το παιχνίδι της Stoiximan Super League ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός στις 21 Δεκεμβρίου 2025, αλλά και το παιχνίδι της Premier League Mάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι στις 4 Ιανουαρίου 2026.

Για τους λάτρεις της στατιστικής υπάρχει και κάτι ακόμα, το ΕΟΝ Sports Mode που είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά «εργαλεία» που διαθέτει η πλατφόρμα. Γιατί, χάρη σε αυτό, έχουμε ζωντανά αποτελέσματα αγώνων, συνθέσεις ομάδων, στατιστικά παικτών και βαθμολογίες από τις κορυφαίες διοργανώσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις

Δωρεάν θέαση, στιγμές χαλάρωσης και περιεχόμενο που πραγματικά μας βάζει σε γιορτινό κλίμα. Αν, τελικά, οι γιορτές είναι για να κάνουμε δώρα στον εαυτό μας, αλλά και σε αυτούς που αγαπάμε, αυτά είναι μάλλον τα πιο κατάλληλα για τα Χριστούγεννα. Και φέτος, τα βρίσκουμε όλα στην ΕΟΝ από 11 Δεκεμβρίου 2025 έως 11 Ιανουαρίου 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή ερώτηση βουλευτών ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ με την υπογραφή Γιώργου Παπανδρέου για την παραλία Καλογριάς

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έκαναν «απόβαση» τα τρακτέρ των αγροτών - Λουκέτο στις πύλες - Βίντεο

11:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναζητάτε νέα εργασία; Αυτό το επάγγελμα είχε τις περισσότερες κενές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

11:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δε μαθαίνει από τα λάθη του και κάνει τη ζωή του δύσκολη

11:49LIFESTYLE

Άντονι Χόπκινς: «Εγκατέλειψα την κόρη μου όταν ήταν 1 έτους, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»

11:42TRAVEL

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στα Μετέωρα - Πρωταγωνίστρια η Καλαμπάκα με τη φάτνη που «αιωρείται» στους βράχους

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μόνο στον Ζελένσκι» δεν αρέσει το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία - Βίντεο

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

11:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέρμα η αναζήτηση ATM: Νέος τρόπος ανάληψης μετρητών μέσα από τα σούπερ μάρκετ

11:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιες σειρές «χτύπησαν» 20άρια στη βραδινή ζώνη

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία αγρότη στο Newsbomb: «Δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ, δεν έχουμε πού να πάμε» - «Εδώ δεν έχει αύριο»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Διερμηνέας καταρρέει όταν 11χρονος περιγράφει πώς ρωσική βόμβα σκότωσε τη μητέρα του

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Οι οδηγοί ταξί ταλαιπωρούν τους Αθηναίους και πίσω από κλειστές πόρτες ζητούν αύξηση κομίστρων

11:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιορτές με θέα… αθλητικών γεγονότων, στατιστικών και 6000+ τίτλων ταινιών και σειρών On Demand

11:02ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατά παιχνίδια στη Super League με ενισχυμένες αποδόσεις και BetBuilder Ready από το Πάμε Στοίχημα

11:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αττική Οδός: Νέες τιμές για το 2026 - Πόσο θα πληρώνουν τα ΙΧ

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Γυναίκα έκλεψε βάρκα στη Βενετία και προσέκρουσε στη γέφυρα Ριάλτο - Δείτε βίντεο

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Εξεταστική: Ένας από τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης

10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

10:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Σέρβικο ντέρμπι στο Βελιγράδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έκαναν «απόβαση» τα τρακτέρ των αγροτών - Λουκέτο στις πύλες - Βίντεο

10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Εξεταστική: Ένας από τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνα: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία

11:49LIFESTYLE

Άντονι Χόπκινς: «Εγκατέλειψα την κόρη μου όταν ήταν 1 έτους, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

11:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αττική Οδός: Νέες τιμές για το 2026 - Πόσο θα πληρώνουν τα ΙΧ

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο υφυπουργός Άμυνας της Βρετανίας προειδοποιεί: «Ευρώπη προετοιμάσου για πόλεμο»

07:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος: Ποιος είναι ο θαυματουργός Πολιούχος της Κέρκυρας που γιορτάζει σήμερα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Γυναίκα έκλεψε βάρκα στη Βενετία και προσέκρουσε στη γέφυρα Ριάλτο - Δείτε βίντεο

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» το πρωτόκολλο και απευθύνει προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωση του καρκίνου που βίωσε

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η «μαύρη Τετάρτη» των Κωστήδων και στο βάθος ανασχηματισμός, εξαφανίστηκαν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί, ο λεβέντης, η «Ψυττάλεια 3», ο διαγωνισμός και η ευχή και ποιοι σφάζονται για την Ακτή Βουλιαγμένης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ