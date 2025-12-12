Τέρμα η αναζήτηση ATM: Νέος τρόπος ανάληψης μετρητών μέσα από τα σούπερ μάρκετ

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο που οι πολίτες θα κάνουν αναλήψεις μετρητών φέρνει η Mastercard, προετοιμάζοντας μια νέα υπηρεσία που θα επιτρέπει απευθείας ανάληψη μέσω POS στα ταμεία των σούπερ μάρκετ. Η υπηρεσία βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε επιλεγμένα σημεία λιανικής.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας