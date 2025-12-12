Τέρμα η αναζήτηση ATM: Νέος τρόπος ανάληψης μετρητών μέσα από τα σούπερ μάρκετ
Από το 2026, η Mastercard αλλάζει τις καθημερινές συναλλαγές στην Ελλάδα, επιτρέποντας ανάληψη μετρητών απευθείας από τα ταμεία σούπερ μάρκετ μέσω POS, χωρίς αναζήτηση ATM.
Ριζικές αλλαγές στον τρόπο που οι πολίτες θα κάνουν αναλήψεις μετρητών φέρνει η Mastercard, προετοιμάζοντας μια νέα υπηρεσία που θα επιτρέπει απευθείας ανάληψη μέσω POS στα ταμεία των σούπερ μάρκετ. Η υπηρεσία βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε επιλεγμένα σημεία λιανικής.
