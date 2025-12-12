Διερμηνέας καταρρέει όταν 11χρονος περιγράφει πώς ρωσική βόμβα σκότωσε τη μητέρα του
11χρονος ράγισε καρδιές στο Ευρωκοινοβούλιο, περιγράφοντας πώς αποχαιρέτησε τη μητέρα του μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό, με τη διερμηνέα να λυγίζει μπροστά στις κάμερες.
Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όταν ο 11χρονος πλέον Ρομάν Ολέξιβ, από την Ουκρανία, μίλησε για τη ρωσική επίθεση που σκότωσε τη μητέρα του.
Την ώρα που ο μικρός περιέγραφε την τελευταία στιγμή που κατάφερε να της πει «αντίο», η διερμηνέας του δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα, αναγκάζοντας μια συνάδελφό της να την αντικαταστήσει προσωρινά.
