Διερμηνέας καταρρέει όταν 11χρονος περιγράφει πώς ρωσική βόμβα σκότωσε τη μητέρα του

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όταν ο 11χρονος πλέον Ρομάν Ολέξιβ, από την Ουκρανία, μίλησε για τη ρωσική επίθεση που σκότωσε τη μητέρα του.

Την ώρα που ο μικρός περιέγραφε την τελευταία στιγμή που κατάφερε να της πει «αντίο», η διερμηνέας του δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα, αναγκάζοντας μια συνάδελφό της να την αντικαταστήσει προσωρινά.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr