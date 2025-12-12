Μεγάλη έκρηξη σε σπίτι στην Καλιφόρνια - Τουλάχιστον έξι τραυματίες - Βίντεο

Μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/12) σε οικία στο Χέιγουορντ της Καλιφόρνια, με τουλάχιστον έξι άτομα να μεταφέρονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Το περιστατικό συνέβη κατά τις 9:30 π.μ., λίγες ώρες μετά την πρόκληση ζημιάς σε αγωγό φυσικού αερίου από εργάτες οικοδομής.

WATCH: Large explosion destroys multiple homes after crew hits gas line in Hayward, California. At least 6 people injured pic.twitter.com/KWJvv1gUoY — BNO News Live (@BNODesk) December 11, 2025

Η έκρηξη σκέπασε μια μεγάλη περιοχή με συντρίμμια, τα οποία προσγειώθηκαν στις σκεπές γειτονικών κτιρίων. Τουλάχιστον δύο από τα κτίρια που καταστράφηκαν φαίνεται να βρίσκονταν στο ίδιο οικόπεδο, στο 867 E. Lewelling Boulevard, το οποίο ήταν καταχωρημένο στο Redfin ως κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων.

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας ενός γείτονα κατέγραψε οχήματα κατασκευής μπροστά από τη διεύθυνση, καθώς μια μεγάλη έκρηξη κατέστρεψε μεγάλο μέρος της κύριας δομής. Η γειτόνισσα είπε στο CBS News Bay Area ότι ολόκληρο το σπίτι της κλονίστηκε από την έκρηξη.

Hayward, California: A construction crew ruptured an underground gas line, triggering a powerful blast that set buildings ablaze and damaged nearby homes. Six people were taken to local hospitals, and authorities say no fatalities have been reported. pic.twitter.com/4wKd85q2ug — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) December 12, 2025

Η εταιρεία «Pacific Gas and Electric» (PG&E) δήλωσε στις 7:35 π.μ. ότι ενημερώθηκε ότι μια ομάδα εργατών είχε προκαλέσει ζημιά σε έναν υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εκσκαφών στη λεωφόρο Lewelling και έστειλε συνεργεία στο σημείο.

Σύμφωνα με την PG&E, οι εργαζόμενοί της απομόνωσαν τον κατεστραμμένο αγωγό και σταμάτησαν τη ροή του αερίου στις 9:25 π.μ., αλλά το αέριο είχε διαρρεύσει σε πολλά σημεία και στις 9:35 π.μ. σημειώθηκε η έκρηξη.

*Με πληροφορίες από CBS News

