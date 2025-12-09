Συναγερμός στην Καλιφόρνια για τοξικό αέρα: 18 εκατ. Αμερικανοί καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους

Σε μία πρωτοφανή και επικίδνυνη κατάσταση βρίσκεται η Νότια Καλιφόρνια εξαιτίας της ποιότητας του αέρα με τις αρχές να απευθύνουν προεοδοποιήσεις προς τα 18 εκατομμύρια κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, τουλάχιστον έως απόψε τα μεσάνυχτα.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης της Ποιότητας του Αέρα της Νότιας Ακτής (South Coast AQMD) ανέλυσε δεδομένα από σταθμούς παρακολούθησης της ατμόσφαιρας σε ολόκληρη την περιοχή και διαπίστωσε απότομα αυξημένα επίπεδα PM2,5, των λεπτών σωματιδίων που παράγονται από οχήματα, βιομηχανίες και καύση ξύλου.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, αυτοί οι μικροσκοπικοί ρύποι μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις άσθματος, εξάρσεις βρογχίτιδας, επισκέψεις στα επείγοντα και ακόμη και νοσηλείες, ειδικά σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με καρδιακές ή πνευμονικές παθήσεις.

Η εντολή καλύπτει τα μεγάλα αστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων των κομητειών Λος Άντζελες, Όραντζ, Inland Empire και των κοιλάδων των κομητειών Σαν Μπερναρντίνο και Ρίβερσαϊντ.

Οι κάτοικοι καλούνται επίσης να χρησιμοποιούν καθαριστές αέρα ή κλιματιστικά, να αποφεύγουν τους ψύκτες τύπου swamp cooler ή τους ανεμιστήρες ολόκληρου του σπιτιού που αναρροφούν αέρα από το εξωτερικό και να παρακολουθούν τις συνθήκες σε πραγματικό χρόνο μέσω της εφαρμογής ή του ιστότοπου του AQMD.

Απαγορεύεται να καίνε ξύλα, πέλλετ ή τεχνητά κούτσουρα σε οποιαδήποτε συσκευή εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, ενώ καλούνται να μείνουν στο εσωτερικό των σπιτιών τους.

Οι ειδικοί στην ποιότητα του αέρα λένε ότι οι περιορισμοί δεν είναι απλή γραφειοκρατική προφύλαξη, αλλά άμεση αντίδραση στα υψηλά επίπεδα σωματιδίων που μπορούν να προκαλέσουν ιατρικά προβλήματα στους ευάλωτους κατοίκους.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται εν μέσω στάσιμων καιρικών συνθηκών και ατμοσφαιρικών συνθηκών που παγιδεύουν τη ρύπανση κοντά στο έδαφος, ένα στρώμα αιθαλομίχλης που μπορεί να παραμείνει πάνω από κοιλάδες και παράκτιες κοινότητες για μέρες.



Η πληγείσα περιοχή περιλαμβάνει μερικές από τις πιο πολυσύχναστες αυτοκινητόδρομους της χώρας, τις πιο πυκνοκατοικημένες αστικές γειτονιές και τις μεγαλύτερες προαστιακές κοινότητες.

Η South Coast AQMD τόνισε ότι τα επίπεδα ρύπανσης μετρώνται σε μια περίοδο 24 ωρών, πράγμα που σημαίνει ότι οι ωριαίοι χάρτες ποιότητας του αέρα ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τους κινδύνους για την υγεία που προβλέπονται για την ημέρα.

Αυτή η ασυμφωνία συχνά προκαλεί σύγχυση στους κατοίκους, παραδέχονται οι αξιωματούχοι, αλλά δεν αναιρεί τον κίνδυνο.

Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας προειδοποιούν ότι ακόμη και οι υγιείς ενήλικες μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα όταν τα επίπεδα PM2,5 ανέβουν αρκετά.

Η βραχυπρόθεσμη έκθεση μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, βήχα, ερεθισμό του λαιμού, κόπωση και δυσκολία στην αναπνοή, ενώ η επαναλαμβανόμενη ή μακροχρόνια έκθεση συνδέεται με πολύ πιο σοβαρές καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις.