Συναγερμός στην Καλιφόρνια για τοξικό αέρα: 18 εκατ. Αμερικανοί καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους

Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Συναγερμός στην Καλιφόρνια για τοξικό αέρα: 18 εκατ. Αμερικανοί καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία πρωτοφανή και επικίδνυνη κατάσταση βρίσκεται η Νότια Καλιφόρνια εξαιτίας της ποιότητας του αέρα με τις αρχές να απευθύνουν προεοδοποιήσεις προς τα 18 εκατομμύρια κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, τουλάχιστον έως απόψε τα μεσάνυχτα.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης της Ποιότητας του Αέρα της Νότιας Ακτής (South Coast AQMD) ανέλυσε δεδομένα από σταθμούς παρακολούθησης της ατμόσφαιρας σε ολόκληρη την περιοχή και διαπίστωσε απότομα αυξημένα επίπεδα PM2,5, των λεπτών σωματιδίων που παράγονται από οχήματα, βιομηχανίες και καύση ξύλου.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, αυτοί οι μικροσκοπικοί ρύποι μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις άσθματος, εξάρσεις βρογχίτιδας, επισκέψεις στα επείγοντα και ακόμη και νοσηλείες, ειδικά σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με καρδιακές ή πνευμονικές παθήσεις.

Η εντολή καλύπτει τα μεγάλα αστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων των κομητειών Λος Άντζελες, Όραντζ, Inland Empire και των κοιλάδων των κομητειών Σαν Μπερναρντίνο και Ρίβερσαϊντ.

Οι κάτοικοι καλούνται επίσης να χρησιμοποιούν καθαριστές αέρα ή κλιματιστικά, να αποφεύγουν τους ψύκτες τύπου swamp cooler ή τους ανεμιστήρες ολόκληρου του σπιτιού που αναρροφούν αέρα από το εξωτερικό και να παρακολουθούν τις συνθήκες σε πραγματικό χρόνο μέσω της εφαρμογής ή του ιστότοπου του AQMD.

Απαγορεύεται να καίνε ξύλα, πέλλετ ή τεχνητά κούτσουρα σε οποιαδήποτε συσκευή εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, ενώ καλούνται να μείνουν στο εσωτερικό των σπιτιών τους.

Οι ειδικοί στην ποιότητα του αέρα λένε ότι οι περιορισμοί δεν είναι απλή γραφειοκρατική προφύλαξη, αλλά άμεση αντίδραση στα υψηλά επίπεδα σωματιδίων που μπορούν να προκαλέσουν ιατρικά προβλήματα στους ευάλωτους κατοίκους.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται εν μέσω στάσιμων καιρικών συνθηκών και ατμοσφαιρικών συνθηκών που παγιδεύουν τη ρύπανση κοντά στο έδαφος, ένα στρώμα αιθαλομίχλης που μπορεί να παραμείνει πάνω από κοιλάδες και παράκτιες κοινότητες για μέρες.

Η πληγείσα περιοχή περιλαμβάνει μερικές από τις πιο πολυσύχναστες αυτοκινητόδρομους της χώρας, τις πιο πυκνοκατοικημένες αστικές γειτονιές και τις μεγαλύτερες προαστιακές κοινότητες.

Η South Coast AQMD τόνισε ότι τα επίπεδα ρύπανσης μετρώνται σε μια περίοδο 24 ωρών, πράγμα που σημαίνει ότι οι ωριαίοι χάρτες ποιότητας του αέρα ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τους κινδύνους για την υγεία που προβλέπονται για την ημέρα.

Αυτή η ασυμφωνία συχνά προκαλεί σύγχυση στους κατοίκους, παραδέχονται οι αξιωματούχοι, αλλά δεν αναιρεί τον κίνδυνο.

Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας προειδοποιούν ότι ακόμη και οι υγιείς ενήλικες μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα όταν τα επίπεδα PM2,5 ανέβουν αρκετά.

Η βραχυπρόθεσμη έκθεση μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, βήχα, ερεθισμό του λαιμού, κόπωση και δυσκολία στην αναπνοή, ενώ η επαναλαμβανόμενη ή μακροχρόνια έκθεση συνδέεται με πολύ πιο σοβαρές καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Τρεις βασικές προϋποθέσεις για μια ισχυρή Ελλάδα

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο

16:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξανά ατομικό οι Οσμάν και Χολμς ενόψει της Αρμάνι Μιλάνο

16:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Μεγάλο πλήγμα με Γιακουμάκη - Νοκ άουτ με θλάση ο διεθνής φορ

16:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Προσπάθειες για να βρεθεί συμβιβαστική λύση με Μήτογλου

16:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Αντώνη Ρέμο

16:15LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Έτσι τελειώνει η σειρά για το 2025 – Ο Δημοσθένης «μαρτυρά» στα χέρια της Ασπασίας

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Σύρθηκε στον δρόμο του λαϊκισμού» ο Νίκος Ανδρουλάκης

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ισόβια στον εκτελεστή και εννέα χρόνια στον συνεργό για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε πορτοκάλια o Κηφισός - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ύψος της Κηφισιάς

16:03ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΑΣΥ μετά τα επεισόδια στην Κρήτη: «Να μην θρηνήσουμε θύματα» -STOP στην επικίνδυνη και παράνομη έκθεση των αστυνομικών

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Καλιφόρνια για τοξικό αέρα: 18 εκατ. Αμερικανοί καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους

15:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέο χάος στο Ίντερνετ: Αδύνατη η πρόσβαση σε δημοφιλείς ιστοσελίδες - Διακόπηκε και πάλι η λειτουργία της Cloudflare

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξανανοίγει τα περάσματα με Ιορδανία - Είχαν κλείσει μετά από τρομοκρατική επίθεση

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα: Αυτή είναι η χώρα με τον πιο μακρύ ευθύ δρόμο στον κόσμο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Κρουαζιέρα θανάτου: Ήπιε 33 ποτά και κατέληξε

15:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Ο πρωτογενής τομέας είναι εθνικό ζήτημα, ζήτημα αξιοπρέπειας»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης των πυρηνικών στόχων των ΗΠΑ στη ρωσική κρατική τηλεόραση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει ο πρώην σύζυγος της Tζένιφερ Λόπεζ: «Με απατούσε με τον Diddy...»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε πορτοκάλια o Κηφισός - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ύψος της Κηφισιάς

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα όπλα που εντοπίστηκαν στα Καλύβια - Ο 37χρονος είχε φυλακιστεί για δολοφονία, απέδρασε και συνελήφθη με τρία καλάσνικοφ

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ισόβια στον εκτελεστή και εννέα χρόνια στον συνεργό για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη

15:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία Αθήνας - Βερολίνου για 500.000 παράνομους μετανάστες που θα μείνουν Γερμανία - τέλος στα σενάρια επιστροφών λόγω Δουβλίνου

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ στο Politico: «Η Ευρώπη είναι μία ήπειρος σε αποσύνθεση, με αδύναμους ηγέτες - Η Ουκρανία πρέπει να πάει σε εκλογές»

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

15:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέο χάος στο Ίντερνετ: Αδύνατη η πρόσβαση σε δημοφιλείς ιστοσελίδες - Διακόπηκε και πάλι η λειτουργία της Cloudflare

10:30LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στις πρόβες του Voice

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

14:11LIFESTYLE

Μία Νύχτα Μόνο: «Έπεσε» το X με το φιλί του Δημήτρη Λάλου και Μαριλίτας Λαμπροπούλου - «Έχουν χημεία»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ