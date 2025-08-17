Σερβία: Κλιμακώνεται η ένταση με βίαια επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα συγκρούσεις με την αστυνομία – Στο στόχαστρο τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος

Σερβία: Κλιμακώνεται η ένταση με βίαια επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Σέρβοι αξιωματικοί της χωροφυλακής ανεβαίνουν σε όχημα μετά την απομάκρυνση ανθρώπων που μπλόκαραν δρόμο κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας στο Βελιγράδι, Σερβία, Σάββατο 16 Αυγούστου 2025.

AP
Βίαια επεισόδια συγκλόνισαν ξανά τη Σερβία για πέμπτη διαδοχική νύχτα, με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να εξαπλώνονται σε αρκετές πόλεις και τις συγκρούσεις με την αστυνομία να λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις.

Επεισόδια σε Βάλιεβο, Βελιγράδι και Νόβι Σαντ

Στο Βάλιεβο, όπου το βράδυ του Σαββάτου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πολίτες, η ένταση κορυφώθηκε όταν κουκουλοφόροι πυρπόλησαν τα γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας. Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και βομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσει το πλήθος.

Στο Βελιγράδι, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν τους διαδηλωτές να κινηθούν προς τα κεντρικά γραφεία του SNS, ενώ παρόμοιες συγκρούσεις σημειώθηκαν και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Νόβι Σαντ.

Η αφορμή και τα βαθύτερα αίτια της οργής

Η Σερβία συγκλονίζεται από συνεχείς διαδηλώσεις μετά την κατάρρευση τμήματος οροφής σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου 2024, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους. Το δυστύχημα αποδόθηκε σε χρόνια διαφθορά και κακοδιαχείριση, γεγονός που τροφοδότησε την κοινωνική οργή.

Από τότε, χιλιάδες πολίτες κατεβαίνουν στους δρόμους απαιτώντας την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ωστόσο, αρνείται, κάνοντας λόγο για «ξένη συνωμοσία» με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης.

