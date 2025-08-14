Σερβία: Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και επεισόδια με υποστηρικτές του Βούτσιτς

Οι διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς είναι συχνές τη Σερβία

Σερβία: Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και επεισόδια με υποστηρικτές του Βούτσιτς
Χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε πάνω από 10 σερβικές πόλεις, ενώ παράλληλα ξέσπασαν και επεισόδια ανάμεσα σε ορισμένους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις και οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος στο Νόβι Σαντ.

Στο Νόβι Σαντ, οι δυο πλευρές εκτόξευσαν φωτοβολίδες και πέταξαν αντικείμενα η μια στην άλλη, εξωθώντας την αστυνομία να επέμβει.

Διαδηλώσεις έγιναν ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα, κυρίως μπροστά σε γραφεία τοπικών οργανώσεων του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Στο Βελιγράδι, μεγάλη δύναμη της αστυνομίας αναπτύχθηκε μπροστά στο κοινοβούλιο, όπου συγκεντρωμένοι των αντίπαλων παρατάξεων αντάλλαξαν προπηλακισμούς και πέταξαν εκατέρωθεν αντικείμενα.

Οι νέες κινητοποιήσεις καταγράφτηκαν έπειτα από νύχτα επεισοδίων την Τρίτη. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκειά της, κουκουλοφόροι, κάποιοι οπλισμένοι με ρόπαλα, συγκρούστηκαν με διαδηλωτές κατά της διαφθοράς συγκεντρωμένους μπροστά στα γραφεία του κόμματος του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς στην πόλη Βέρμπας, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βελιγραδίου.

Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς είναι συχνές τη Σερβία μετά την κατάρρευση οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στο Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην διαφθορά.

Τους τελευταίους σχεδόν εννιά μήνες, συγκεντρώσεις, κάποιες από τις οποίες προσέλκυσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, προβάλλουν τις απαιτήσεις να διενεργηθεί διαφανής έρευνα για την τραγωδία εκείνη και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Ο πρόεδρος Βούτσιτς απορρίπτει τα αιτήματα αυτά και καταγγέλλει συνωμοσία υποκινούμενη από δυνάμεις του εξωτερικού με σκοπό την αποσταθεροποίηση και την ανατροπή της κυβέρνησής του.

