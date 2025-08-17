Συνωμοσία για τη δολοφονία του 16χρονου Τρέι - Οι συλλήψεις 9 εφήβων και η εμπλοκή της φίλης του

Για σχέδιο που οδήγησε στον θάνατο ενός 16χρονου αγοριού συνελήφθησαν εννέα έφηβοι στη Νότια Καρολίνα. Μάλιστα, οι Αρχές έχουν καταλήξει ότι στη φονική συνωμοσία είχε εμπλοκή και η 16χρονη φίλη του θύματος.

Ο 16χρονος Τρέι Ντιν Ράιτ εντοπίστηκε νεκρός στις 24 Ιουνίου, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς στον δρόμο First Neck, στην κομητεία Φλόρενς, περίπου 45 μίλια δυτικά από το Μάιρλ Μπιτς, σύμφωνα με το Fox News.

Ο 19χρονος Ντέβαν Σκοτ Ράπερ από το Κόνοουεϊ, κατηγορείται ότι σκότωσε τον Ράιτ κατά τη διάρκεια ενός καβγά για ένα κορίτσι και συνελήφθη την επόμενη μέρα από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Φλόρενς. Οι αρχές όμως τόνισαν ότι ο Ράπερ δεν ενήργησε μόνος του.

Σύμφωνα με την nypost, συνελήφθησαν ακόμη οκτώ έφηβοι κατηγορούμενοι ότι πήραν μέρος στη συνωμοσία και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τη διάταξη παγίδας στον Ράιτ και την καταγραφή του θανάτου του σε βίντεο.

Η 17χρονη φίλη του Ράιτ, Τζιάν Κίστενμάχερ, κατηγορήθηκε για συμμετοχή πριν το έγκλημα, καθώς έφερε τον Ράπερ, που γνώριζε ότι ήταν οπλισμένος, για να συναντήσει τον Ράιτ και να προκαλέσει αντιπαράθεση, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

«Συμμετείχαν ενεργά στο να φέρουν τον οπλισμένο Ράπερ στον χώρο του περιστατικού, γνωρίζοντας ότι θα υπήρχε αντιπαράθεση», δήλωσε ο Ματζόρ Μάικλ Ναν του γραφείου σερίφη της κομητείας Φλόρενς στο WBTW-TV. «Ήξεραν ότι ο Ράπερ είχε δείξει όπλο στο θύμα και είχε απειλήσει να τον πυροβολήσει, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης», πρόσθεσε ο Ναν. Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι το κίνητρο για τη δολοφονία ήταν ερωτική αντιζηλία. «Είχαν προβλήματα μεταξύ τους και όλα ήταν για ένα κορίτσι», είπε ο σερίφης Τ.Τζ. Τζόι στο WBTW. «Το λυπηρό είναι ότι χάθηκε η ζωή ενός 16χρονου. Υπάρχει ένας 19χρονος που θα είναι στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του. Για ποιο λόγο;», διερωτήθηκε ρητορικά ο σερίφης.

Ο Ράπερ αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολοφονία και κατοχή όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος και κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης.