Συναγερμός στις ΗΠΑ για σκίουρους... ζόμπι - Ανατριχιαστικές εικόνες

Στην Αμερική, κάτοικοι αναφέρουν ότι βλέπουν «ζωντανά νεκρά» σκιουράκια στους κήπους τους, τα οποία εμφανίζονται καλυμμένα με πληγές και με περιοχές χωρίς τρίχωμα.

Παρά το γεγονός ότι η εικόνα τους προκαλεί ανησυχία, η κατάσταση για τα μικρά τρωκτικά είναι ακόμα πιο σοβαρή, καθώς οι ειδικοί θεωρούν ότι πρόκειται για περιστατικά σκιουροϊώδους ινομάτωσης (squirrel fibromatosis).

Ο ιός προσβάλλει κυρίως τα γκρίζα σκιουράκια στις ΗΠΑ και προκαλεί την ανάπτυξη μεγάλων ογκιδίων στο δέρμα τους, που μοιάζουν με κονδυλώματα, δίνοντας στους ανθρώπους την εντύπωση ότι τα ζώα έχουν «ζωντανή νεκρή» εμφάνιση. Τα ογκίδια αυτά μπορεί να εκκρίνουν πύον και, αν και τα περισσότερα ζώα αναρρώνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιός επεκτείνεται στα εσωτερικά όργανα και οδηγεί σε θάνατο.

Οι ειδικοί στην άγρια ζωή εκτιμούν ότι η αυξημένη παρατήρηση της νόσου σχετίζεται με τα ταΐστρες που αφήνουν οι άνθρωποι στους κήπους τους. Οι ταΐστρες αποτελούν σημεία συνάθροισης για τα σκιουράκια και ενδέχεται να διευκολύνουν τη μετάδοση του ιού από ζώο σε ζώο.

Ευτυχώς για τον άνθρωπο, ο ιός δεν μεταδίδεται σε εμάς. Οι ειδικοί ωστόσο προειδοποιούν να μην επιχειρεί κανείς να πιάσει ή να βοηθήσει σκιουράκια που έχουν προσβληθεί, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το ζώο αναρρώνει μόνο του και δεν υπάρχει τρόπος παρέμβασης.

Η βιολόγος άγριας ζωής, Shevenell Webb, μιλώντας στην Bangor Daily News, τόνισε ότι, παρά την ανησυχητική εμφάνιση των ζώων, «δεν συνιστάται η προσπάθεια αιχμαλωσίας ενός σκιουριού που φέρει τον ιό».

Η ίδια εξήγησε τη διαδικασία μετάδοσης: «Όπως σε ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, αν κάποιος είναι άρρωστος και η ασθένεια μεταδίδεται εύκολα, οι υπόλοιποι κινδυνεύουν να μολυνθούν».

Σχετικά με τις ταΐστρες, η Webb εξήγησε: «Ένα σκιουράκι τρώει από την ταΐστρα και η σάλιο του μολύνει τους σπόρους. Όταν ένα άλλο σκιουράκι πλησιάσει, έρχεται σε επαφή με τον ιό. Είναι ο ιδανικός τρόπος μετάδοσης της σκιουροϊώδους νόσου».

Κλείνοντας, η βιολόγος τόνισε: «Όπως πολλοί αγαπούν να παρακολουθούν τα πουλιά, δυστυχώς οι ταΐστρες προσελκύουν πολλά σκιουράκια και αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης αν ένα από αυτά είναι άρρωστο».