Βρετανία: Οι πολίτες πληρώνουν αδρά τους αστυνομικούς που είναι σε διαθεσιμότητα

Ένα άνευ προηγουμένου κύμα διαθεσιμοτήτων για πειθαρχικά παραπτώματα, συγκλονίζει τις αστυνομικές δυνάμεις της Βρετανίας, με 750 αστυνομικούς να παραμένουν εκτός καθηκόντων με πλήρεις αποδοχές, την ώρα που αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για διαφθορά, βιαιοπραγίες και σεξουαλικά αδικήματα.

Το κόστος αυτής της «σιωπηρής τιμωρίας» είναι αστρονομικό: πάνω από 2,6 εκατομμύρια λίρες τον μήνα, με το ετήσιο ποσό να ξεπερνά τις 33,8 εκατομμύρια λίρες, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε συντάξεις και κοινωνική ασφάλιση.

