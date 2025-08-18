Επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά σε βίντεο την εμφύτευση ανθρώπινου εμβρύου στη μήτρα

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής της Καταλονίας (IBEC), σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Dexeus της Βαρκελώνης, που παρείχε τα έμβρυα

Newsbomb

Επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά σε βίντεο την εμφύτευση ανθρώπινου εμβρύου στη μήτρα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για πρώτη φορά, ερευνητές κατάφεραν να αποτυπώσουν σε πραγματικό χρόνο και σε τρισδιάστατο βίντεο τη διαδικασία με την οποία το ανθρώπινο έμβρυο εμφυτεύεται στη μήτρα. Το υλικό προέρχεται από πείραμα με τεχνητή μήτρα, η οποία προσομοιώνει με ακρίβεια τις φυσικές συνθήκες.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής της Καταλονίας (IBEC), σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Dexeus της Βαρκελώνης, που παρείχε τα έμβρυα.

embruo2.jpg

Ο επικεφαλής ερευνητής, Σαμιουέλ Οχοσνέγκρος, εξήγησε πως τα ανθρώπινα έμβρυα δεν απλώς προσκολλώνται, αλλά κυριολεκτικά «σκάβουν» μέσα στον ιστό της μήτρας, ασκώντας αξιοσημείωτη δύναμη. Πρόκειται για μια έντονα επεμβατική διαδικασία, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε παρατηρηθεί απευθείας, παρότι είναι γνωστό ότι πολλές γυναίκες εμφανίζουν κοιλιακό πόνο ή ελαφρά αιμορραγία τη στιγμή της εμφύτευσης.

Η εμφύτευση συνήθως λαμβάνει χώρα 6 έως 12 ημέρες μετά την ωορρηξία, όταν το γονιμοποιημένο ωάριο προσκολλάται στο ενδομήτριο.

Για να μελετήσουν το φαινόμενο, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια εξειδικευμένη πλατφόρμα βασισμένη σε κολλαγόνο και ιστό μήτρας, η οποία επιτρέπει ζωντανή απεικόνιση με φθορισμό και λεπτομερή παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του εμβρύου με το περιβάλλον του.

Η ομάδα πραγματοποίησε συγκρίσεις και με έμβρυα ποντικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ τα έμβρυα ποντικού παραμένουν στην επιφάνεια, τα ανθρώπινα εισχωρούν σε βάθος, διασπώντας τον ιστό με τη βοήθεια ενζύμων και αναπτύσσονται από το εσωτερικό προς τα έξω. Παράλληλα, ασκούν δυνάμεις που «τραβούν» και αναδιοργανώνουν τον ιστό της μήτρας.

embruo.jpg

Η αποτυχία εμφύτευσης αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες υπογονιμότητας και ευθύνεται για περίπου 60% των αποβολών. Η κατανόηση αυτού του κρίσιμου σταδίου θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις θεραπείες γονιμότητας και την αποτελεσματικότητα της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Όπως σημείωσε η συν-συγγραφέας της μελέτης, Αμελί Γκοντό, το έμβρυο φαίνεται να ανταποκρίνεται και σε εξωτερικά ερεθίσματα, ενώ οι φυσικές συσπάσεις της μήτρας πιθανότατα επηρεάζουν την επιτυχία της εμφύτευσης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Παλαιστίνη θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος για πρώτη φορά

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μανχάταν: Αποκλεισμένη η Times Square λόγω ύποπτου δέματος

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: «Ναι» της Χαμάς στη νέα πρόταση για εκεχειρία

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο μυστήριο από άρμα με την αμερικανική και τη ρωσική σημαία

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντιαλό: Ο λόγος που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες πριν από τις επαφές με τον Τραμπ

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φωκίδα από κεραυνό: Την πρόλαβαν τα εναέρια μέσα - Φωτογραφίες και βίντεο

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Φιλιατά Θεσπρωτίας

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Στόχος η κορυφή, θέλω να δω φωτογραφίες μου στο προπονητικό κέντρο» - Ο Καλάμπρια ήρθε με υψηλούς στόχους!

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία: Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ελικόπτερο

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

18:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι: Έφτασε στην Αθήνα ο Τάι Νίκολς

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά σε βίντεο την εμφύτευση ανθρώπινου εμβρύου στη μήτρα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στις Λούτσες στην Κέρκυρα

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωταγωνιστής του «Better Call Saul» κάνει μόνος του τις σκηνές δράσεις παρά την καρδιακή προσβολή

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Γυρνούσαν από γάμο οι επιβάτες των ΙΧ – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του φορτηγού

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Κρατούμενος δραπέτευσε από νοσοκομείο

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

H γκολάρα της Σκάι Στάουτ: Η 16χρονη έπεσε θύμα bullying κι έδωσε την καλύτερη απάντηση! (βίντεο)

17:27LIFESTYLE

Μιχάλης Ιατρόπουλος: Έκλεισε τα 60 και το γιόρτασε στη Μύκονο - Στο πλευρό του η σύντροφός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:50ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Γυρνούσαν από γάμο οι επιβάτες των ΙΧ – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του φορτηγού

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μανχάταν: Αποκλεισμένη η Times Square λόγω ύποπτου δέματος

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

16:42ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Το μήνυμα Τραμπ, η «Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από το Ζελένσκι και το στοίχημα των Ευρωπαίων

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

14:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στο Χαλάνδρι: «Κυρία Ρούλα βοήθεια, έχει μαχαίρι!» - Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν πέσει νεκρή

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Γουδή: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Βαμβακίδης: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση - Υπέστη πνευμονική εμβολή

11:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρουμάνικη κακοκαιρία... εξπρές «χτυπάει» σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Φιλιατά Θεσπρωτίας

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Πίεση από Τραμπ στον Ζελένσκι για συμφωνία: Ο ρόλος των Ευρωπαίων ηγετών - Το φροντιστήριο Στάρμερ στον πρόεδρο της Ουκρανίας - Τι γράφουν Telegraph, Washington Post και Skynews

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Κρατούμενος δραπέτευσε από νοσοκομείο

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο μυστήριο από άρμα με την αμερικανική και τη ρωσική σημαία

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες δεν έχουν καμία αμφιβολία: Έρχεται απόλυτο σκοτάδι για 6 λεπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ