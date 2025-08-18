Επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά σε βίντεο την εμφύτευση ανθρώπινου εμβρύου στη μήτρα

Για πρώτη φορά, ερευνητές κατάφεραν να αποτυπώσουν σε πραγματικό χρόνο και σε τρισδιάστατο βίντεο τη διαδικασία με την οποία το ανθρώπινο έμβρυο εμφυτεύεται στη μήτρα. Το υλικό προέρχεται από πείραμα με τεχνητή μήτρα, η οποία προσομοιώνει με ακρίβεια τις φυσικές συνθήκες.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής της Καταλονίας (IBEC), σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Dexeus της Βαρκελώνης, που παρείχε τα έμβρυα.

Ο επικεφαλής ερευνητής, Σαμιουέλ Οχοσνέγκρος, εξήγησε πως τα ανθρώπινα έμβρυα δεν απλώς προσκολλώνται, αλλά κυριολεκτικά «σκάβουν» μέσα στον ιστό της μήτρας, ασκώντας αξιοσημείωτη δύναμη. Πρόκειται για μια έντονα επεμβατική διαδικασία, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε παρατηρηθεί απευθείας, παρότι είναι γνωστό ότι πολλές γυναίκες εμφανίζουν κοιλιακό πόνο ή ελαφρά αιμορραγία τη στιγμή της εμφύτευσης.

Η εμφύτευση συνήθως λαμβάνει χώρα 6 έως 12 ημέρες μετά την ωορρηξία, όταν το γονιμοποιημένο ωάριο προσκολλάται στο ενδομήτριο.

Για να μελετήσουν το φαινόμενο, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια εξειδικευμένη πλατφόρμα βασισμένη σε κολλαγόνο και ιστό μήτρας, η οποία επιτρέπει ζωντανή απεικόνιση με φθορισμό και λεπτομερή παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του εμβρύου με το περιβάλλον του.

Η ομάδα πραγματοποίησε συγκρίσεις και με έμβρυα ποντικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ τα έμβρυα ποντικού παραμένουν στην επιφάνεια, τα ανθρώπινα εισχωρούν σε βάθος, διασπώντας τον ιστό με τη βοήθεια ενζύμων και αναπτύσσονται από το εσωτερικό προς τα έξω. Παράλληλα, ασκούν δυνάμεις που «τραβούν» και αναδιοργανώνουν τον ιστό της μήτρας.

Η αποτυχία εμφύτευσης αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες υπογονιμότητας και ευθύνεται για περίπου 60% των αποβολών. Η κατανόηση αυτού του κρίσιμου σταδίου θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις θεραπείες γονιμότητας και την αποτελεσματικότητα της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Όπως σημείωσε η συν-συγγραφέας της μελέτης, Αμελί Γκοντό, το έμβρυο φαίνεται να ανταποκρίνεται και σε εξωτερικά ερεθίσματα, ενώ οι φυσικές συσπάσεις της μήτρας πιθανότατα επηρεάζουν την επιτυχία της εμφύτευσης.