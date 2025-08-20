Jean Pormanove: Πέθανε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση ο Γάλλος streamer

Ο 46χρονος Graven αρκετά συχνά έπεφτε θύμα κακοποίησης και ταπείνωσης από άλλα άτομα πάντα σε ζωντανή μετάδοση

Ο 46χρονος streamer, Raphaël Graven, γνωστός στο Διαδίκτυο ως Jean Pormanove, άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια ενός live μαραθωνίου στο διαδίκτυο με τον θάνατό του να έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία.

Ο 46χρονος Graven αρκετά συχνά έπεφτε θύμα κακοποίησης και ταπείνωσης από άλλα άτομα πάντα σε ζωντανή μετάδοση και - σύμφωνα με τη New York Post - εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμα που νοίκιαζε στη Γαλλία.

«Σας ζητώ όλους να σεβαστείτε τη μνήμη του και να μην κοινοποιήσετε το βίντεο της τελευταίας του πνοής στον ύπνο του. Αδερφός μου. Σε αγαπώ, αδερφέ μου, και θα μας λείψεις τρομερά», έγραψε ο πολύ καλός του φίλος και επίσης streamer, Owen Cenazandotti, στην ιστορία του στο Instagram.

Ο θάνατος του Graven καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας δεκαήμερου διαδικτυακού live μαραθωνίου, ο οποίος διαγράφηκε στη συνέχεια.

Στη ζωντανή μετάδοση, ο Graven είχε ξαπλώσει μπρούμυτα σε ένα στρώμα σχεδόν πλήρως καλυμμένο με ένα πάπλωμα. Στο χώρο βρίσκονταν και άλλοι streamers, πιθανότατα στο πλαίσιο μιας ακόμα δοκιμασίας.

Η στιγμή που οι άλλοι συμμετέχοντες ανακάλυψαν ότι ο 46χρονος έχασε τη ζωή του, είναι ανατριχιαστική. Ενώ οι άλλοι streamers άρχισαν να ξυπνούν γύρω του, παρατήρησαν ότι ο Graven βρισκόταν «σε μια πολύ περίεργη θέση». Προσπάθησαν να τραβήξουν την προσοχή του, πριν διακόψουν απότομα τη ζωντανή μετάδοση, ανέφερε η Le Parisien.

Η εισαγγελία της πόλης της Νίκαιας ξεκίνησε έρευνα για την αιτία θανάτου του Graven και διέταξε νεκροψία.

Τον εξευτέλιζαν σε live μετάδοση

Η υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γαλλίας, Clara Chappaz, δήλωσε ότι η βία την οποία είχε υποστεί ο Graven καθώς «εξευτελιζόταν και ταπεινωνόταν» σε live μετάδοση ήταν μια «απόλυτη φρίκη».

Είναι χαρακτηριστικό ότι προηγούμενα βίντεο, που είχαν μεταδοθεί ζωντανά, δείχνουν τους άλλους άνδρες να χτυπούν, να στραγγαλίζουν, ακόμα και να πυροβολούν τον Graven με ένα πιστόλι paintball.

«Η ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών σχετικά με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι προαιρετική: είναι νόμος.

Αυτού του είδους η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει στο χειρότερο και δεν έχει θέση στη Γαλλία, την Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού», έγραψε η Chappaz σε ανάρτησή της στο X.
Έρευνα από την πλατφόρμα των live δοκιμασιών.

Η Kick, η πλατφόρμα στην οποία έκανε streaming ο Graven, «διερευνά επειγόντως» τις συνθήκες γύρω από τον βιντεοσκοπημένο θάνατό του.

