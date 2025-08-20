Ουαλία: Τουρίστες πήραν πέτρες από σταυρό 18 μέτρων για να φτιάξουν το άστρο του Δαυίδ

Ομάδα Ισραηλινών τουριστών βιντεοσκοπήθηκε να αποσυναρμολογεί έναν ιστορικό χριστιανικό σταυρό σε λόφο της Ουαλίας, χρησιμοποιώντας τις πέτρες για να δημιουργήσει στη θέση του ένα τεράστιο άστρο του Δαυίδ.

Ο εν λόγω σταυρός, μήκους 18 μέτρων και φτιαγμένος από πέτρες, βρισκόταν στον λόφο Great Orme στο Λαντούντνο της Βόρειας Ουαλίας για τουλάχιστον 50 χρόνια. Το σημείο αποτελεί γνωστό τουριστικό αξιοθέατο με πανοραμική θέα στη Σνοουντόνια, το Άνγκλεσι, τη Νήσο του Μαν, το Μπλάκπουλ και τη Λίμνη Ντίστρικτ.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε σε τοπική ομάδα στο Facebook –και φέρεται να τραβήχτηκε την προηγούμενη Παρασκευή– καταγράφεται ομάδα νεαρών, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν παραδοσιακά κίπας (το σκουφάκι χωρίς γείσο, συνήθως κατασκευασμένο από ύφασμα), να απομακρύνουν πέτρες από το χριστιανικό σύμβολο.

Οι πέτρες χρησιμοποιήθηκαν αμέσως μετά για να δημιουργηθεί το αστέρι του Δαυίδ, σύμβολο της εβραϊκής θρησκείας, λίγο παρακάτω στην πλαγιά.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν ολοκλήρωσαν το εξάκτινο αστέρι πριν αποχωρήσουν ή αν όλες οι πέτρες προήλθαν από τον σταυρό ή από άλλες πέτρες που υπάρχουν διασκορπισμένες στο σημείο. Μάλιστα, ενήλικες που φαίνεται να συνόδευαν τους νέους, παρατηρούν χωρίς να παρεμβαίνουν.

«Συγγνώμη, αλλά αυτός ο σταυρός βρίσκεται στο Όρμε εδώ και χρόνια. Δείξτε σεβασμό σε κάθε θρησκεία», έγραψε ο χρήστης στη λεζάντα του βίντεο.

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα περιλάμβαναν χαρακτηρισμούς όπως «ντροπιαστικό», «σοκαριστικό» και «δίχως ίχνος σεβασμού». «Αν ένας Χριστιανός κατέστρεφε ένα Αστέρι του Δαυίδ για να φτιάξει έναν σταυρό, θα αντιμετώπιζε κατηγορίες για έγκλημα μίσους. Προσωπικά, έχω μείνει άναυδος», αναφέρεται άλλο σχόλιο.

Οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν και μέσα στο Σαββατοκύριακο αποκατέστησαν τον σταυρό στην αρχική του μορφή. Ο Σκοτ Πάντι, ένας από τους εθελοντές, τόνισε πως «βοήθησα στην αποκατάσταση όχι για θρησκευτικούς λόγους, αλλά γιατί αποτελεί μέρος της ταυτότητας του Λαντούντνο εδώ και δεκαετίες».

Ο καθηγητής Νέιθαν Άμπραμς, ειδικός στην εβραϊκή ιστορία της βορειοδυτικής Ουαλίας, σημείωσε ότι «αν επιβεβαιωθούν, αυτές οι ενέργειες έγιναν από μία μικρή μειοψηφία και δεν θα πρέπει να επισκιάσουν τη μακρά και θετική παρουσία των Εβραίων στο Λαντούντνο. Δεν δικαιολογούν, όμως, σε καμία περίπτωση την αντισημιτική ρητορική που εμφανίστηκε στο Facebook».