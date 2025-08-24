Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα: Ο Κλίντον ζήτησε βοήθεια από τον Πούτιν για να πιάσει τον Μπιν Λάντεν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, είχε προτείνει στον Βλαντίμιρ Πούτιν μια συντονισμένη αμερικανορωσική στρατηγική κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα από την πρώτη τους σύνοδο κορυφής, στις 4 Ιουνίου 2000, στο Κρεμλίνο.

Τα πρακτικά, που δόθηκαν στη δημοσιότητα έπειτα από αγωγή βάσει του νόμου περί Ελευθερίας Πληροφόρησης (Freedom of Information Act), αποκαλύπτουν ότι ο Κλίντον πρότεινε τη δημιουργία «ολοκληρωμένης στρατηγικής» απέναντι στον Οσάμα μπιν Λάντεν. Ο Πούτιν, ο οποίος τότε αντιμετώπιζε ισλαμιστική εξέγερση στον Βόρειο Καύκασο, φέρεται να απάντησε ότι «ένα κοινό μέτωπο είναι αναγκαίο» απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «Διεθνή Τρομοκρατία».

Η συζήτηση περιλάμβανε και το ζήτημα του ΝΑΤΟ. Ο Κλίντον αναγνώρισε ότι η ανατολική διεύρυνση της Συμμαχίας συνιστούσε «πρόβλημα» για τη Μόσχα, ενώ ο Πούτιν σημείωσε πως «θα πρέπει να υπάρξουν πλήρεις σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας.

Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, Ουάσιγκτον και Μόσχα πράγματι προχώρησαν σε στενή συνεργασία κατά του ισλαμιστικού εξτρεμισμού, συγκροτώντας κοινές ομάδες εργασίας. Ωστόσο, η επιλογή των ΗΠΑ να στραφούν σε μονομερείς στρατιωτικές επεμβάσεις, όπως η εισβολή στο Ιράκ το 2003 –την οποία η Ρωσία καταδίκασε ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου– έπληξε σοβαρά τη σχέση εμπιστοσύνης.

Σήμερα, η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της αντιτρομοκρατίας έχει περιοριστεί στο ελάχιστο, ιδιαίτερα μετά την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, έχει πάντως επαναλάβει ότι η Μόσχα παραμένει διατεθειμένη να συνεργαστεί «με όσες χώρες δεν εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» στη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

Παρά τις εντάσεις, από την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του έτους, ΗΠΑ και Ρωσία έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για αναθέρμανση των διμερών σχέσεων, με έμφαση σε πιθανούς τομείς οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας.