Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο χριστιανικό σταυρό στο... Άμπου Ντάμπι

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα σπάνιο εύρημα ηλικίας 1.600 ετών στη Σερ Μπανί Γιας, κοντά στο Άμπου Ντάμπι: μια γύψινη πλάκα που φέρει χριστιανικό σταυρό. Η ανακάλυψη έγινε κατά την πρώτη μεγάλη ανασκαφική εκστρατεία στην περιοχή έπειτα από τρεις δεκαετίες, καθώς το μοναστήρι είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά το 1992.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε συγκρότημα κελιών όπου διέμεναν οι μοναχοί, με την πλάκα –διαστάσεων 26,5 επί 16,5 εκατοστών– να θεωρείται ότι χρησιμοποιούνταν για πνευματικό στοχασμό. Στην επιφάνειά της διακρίνεται και ένα μοτίβο που θυμίζει κλιμακωτή πυραμίδα, πιθανότατα αναπαράσταση του Γολγοθά, τόπου της Σταύρωσης του Ιησού.

Η τεχνοτροπία του σταυρού παραπέμπει σε παρόμοια ευρήματα από το Ιράκ και το Κουβέιτ, συνδεδεμένα με την Εκκλησία της Ανατολής, που άνθισε στη Μεσοποταμία. Η χριστιανική παρουσία εξαπλώθηκε στην Αραβική Χερσόνησο από τον 4ο έως τον 6ο αιώνα, με το μοναστήρι της Σερ Μπανί Γιας να αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου εκκλησιών και μοναστικών κέντρων, τα οποία εγκαταλείφθηκαν σιωπηρά γύρω στον 8ο αιώνα.

«Η ανακάλυψη αυτού του αρχαίου χριστιανικού σταυρού στη Σερ Μπανί Γιας αποτελεί μια ισχυρή μαρτυρία για τις βαθιές και διαρκείς αξίες συνύπαρξης και πολιτιστικής ανοιχτότητας που χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», δήλωσε ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού Άμπου Ντάμπι, Μοχάμεντ Χαλίφα Αλ Μουμπάρακ.