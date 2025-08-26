Έκτακτο συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου - «Το Ισραήλ εξετάζει το τέλος του πολέμου»

Υπό πίεση το Ισραήλ έπειτα κι από τη διεθνή κατακραυγή για το χτύπημα σε νοσοκομείο

Έκτακτο συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου - «Το Ισραήλ εξετάζει το τέλος του πολέμου»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκαλεί σήμερα το ανώτατο συμβούλιο λήψης αποφάσεων για να εξετάσει τις προοπτικές μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για τελική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η Χαμάς έχει προθεσμία έως τα μέσα Σεπτεμβρίου να αποδεχθεί κατάπαυση πυρός, η οποία περιλαμβάνει την επιστροφή των περίπου 50 Ισραηλινών ομήρων και τη διάλυση των τελευταίων δομών της κυβέρνησης και του οπλοστασίου της. Σε περίπτωση άρνησης, το Ισραήλ θα προχωρήσει στην επίθεση, όπως αναφέρει η ίδια πηγή.

Οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία διαρκούν εδώ και μήνες χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Χαμάς έχει αποδεχθεί πρόταση του Κατάρ και της Αιγύπτου για μερική απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα περιορισμένη αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων, ενώ το Ισραήλ επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει την άμεση επιστροφή όλων των ομήρων. Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι οι διαπραγματευτές είναι έτοιμοι για νέο γύρο συνομιλιών, χωρίς ακόμη να έχει καθοριστεί τόπος ή ημερομηνία.

Το Ισραήλ δέχεται ισχυρές πιέσεις τόσο από την εσωτερική κοινή γνώμη όσο και από ξένες κυβερνήσεις, με τον πόλεμο να έχει προκαλέσει περισσότερους από 62.000 θανάτους Παλαιστινίων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Την περασμένη εβδομάδα, οργανισμός που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ κήρυξε λιμό στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ χώρες της Ευρώπης και αλλού καταδίκασαν την προγραμματισμένη επέκταση της στρατιωτικής εκστρατείας στην καρδιά της πόλης.

Η Σαουδική Αραβία κάλεσε την Τρίτη τη διεθνή κοινότητα, και ειδικά τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να παρέμβουν για να τερματιστεί ο λιμός και η «γενοκτονία» που, όπως ανέφερε, διαπράττει ο ισραηλινός στρατός κατά του παλαιστινιακού λαού. Η σκληρή αυτή δήλωση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη οργή στον αραβικό κόσμο για το ανθρώπινο κόστος του πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός έχει θέσει προθεσμία πέντε μηνών για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, ενώ στρατεύματα και άρματα μάχης έχουν περικυκλώσει την πόλη, η οποία πριν από τον πόλεμο φιλοξενούσε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Σύμφωνα με αναφορές της ισραηλινής τηλεόρασης και της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, οι εφόδοι και οι αεροπορικές επιθέσεις έχουν αναγκάσει πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το Ισραήλ αναφέρει ότι θα ειδοποιήσει τους αμάχους πριν από την πλήρη επίθεση και θα ενισχύσει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στο πλαίσιο των διεθνών πιέσεων, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στενός σύμμαχος του Νετανιάχου, δήλωσε ότι θέλει ο πόλεμος να τελειώσει «σύντομα», αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κρίσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «πολύ σοβαρή διπλωματική προσπάθεια», χωρίς όμως να διευκρινίσει τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ αν η στρατιωτική εκστρατεία συνεχιστεί.

Η πίεση είναι έντονη και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των πολιτών προτιμά μια συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων, ακόμη και αν αυτό αφήσει τη Χαμάς στην εξουσία. Την Τρίτη, νέες διαδηλώσεις στο Ισραήλ οδήγησαν σε αποκλεισμό δρόμων, με τους πολίτες να απαιτούν την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση πυρός.

Οι οικογένειες των ομήρων εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των δικών τους ανθρώπων. Ο Ιτζίκ Χορν, του οποίου οι γιοι απήχθησαν από τη Χαμάς, χαρακτήρισε «μαχαιριά στην καρδιά των οικογενειών και του έθνους» οποιαδήποτε στρατιωτική προώθηση πριν υπογραφεί συμφωνία.

Το χτύπημα στο νοσοκομείο

Το χτύπημα του Ισραήλ σε νοσοκομείο, που οδήγησε σε διεθνή κατακραυγή -και στη συγνώμη του Νετανιάχου, σαφώς επηρεάζει, αν και δεν θα οδηγήσει άμεσα στο τέλος του πολέμου στη Γάζα. Ωστόσο, μπορεί να συμβάλει σε ένα σωρευτικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με ανάλυση της Haaretz.

Επιβεβαιώνει όσα γνωρίζουμε για την ένταση και την εξάντληση των τακτικών και εφεδρικών μονάδων, ένα βάρος που σύντομα θα φέρουν δεκάδες χιλιάδες ακόμα έφεδροι τους οποίους ο στρατός σκοπεύει να καλέσει για την προγραμματισμένη επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας. Όλα αυτά συνδέονται με τη σαφώς διατυπωμένη θέση του αρχηγού του γενικού επιτελείου Eyal Zamir, ο οποίος τώρα θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων ή τουλάχιστον των μισών από αυτούς.

