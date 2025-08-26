Αποκλειστικό: Ελληνικό φορτηγό πλοίο διασώζει τώρα μετανάστες στη νότια Αδριατική

Αποκλειστικό: Ελληνικό φορτηγό πλοίο διασώζει τώρα μετανάστες στη νότια Αδριατική

Μάκης Πολλάτος


Εντυπωσιακή διάσωση βάρκας ασφυχτικά γεμάτης με μετανάστες -όπως φαίνεται στις αποκλειστικές φωτογραφίες του Newsbomb- λαμβάνει χώρα αυτή την ώρα στη νότια Αδριατική, από το πλήρωμα του ελληνικού φορτηγού πλοίου Scarabe.

Όπως φαίνεται, η βάρκα-σκάφος ακινητοποιήθηκε μεσοπέλαγα καθώς ξέμεινε από καύσιμα.

86b88892-1220-44bb-bff0-14541a8de0c9.jpg

Το πλήρωμα εντόπισε τη βάρκα με τους μετανάστες και έριξε τον προβολέα προκειμένου να μην προκληθεί πανικός στους επιβαίνοντες, κι αυτό διότι πέραν των ορίων έμφορτο πλωτό, μπορεί να αναποδογυρίσει εάν κάποιοι από τους επιβάτες κινηθούν απότομα και σημειωθεί μετατόπιση φορτίου.

Έχουν καταμετρηθεί 67 μετανάστες πάνω στη βάρκα.

b06a8131-b570-4ef7-8149-0e424f70f603.jpg
dd00a2b0-6be9-4957-ac92-43109e88e2ec.jpg

Η βάρκα είναι δεμένη σε ειδικό κάβο του πλοίου (μπαρούμα) προκειμένου να ρυμουλκηθεί με ασφάλεια σε σημείο που θα υποδειχθεί από την ιταλική ακτοφυλακή

Όπως φαίνεται στον χάρτη, η βάρκα και το ελληνικό bulk carrier βρίσκονται στη νότια Αδριατική και σε περιοχή εντός ιταλικής ΑΟΖ. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου Scarabe της εταιρείας Niovis Shipping έχουν προσφέρει ήδη νερά, και τρόφιμα στους 67 μετανάστες.

Ο κυβερνήτης του ελληνικού bulk carrier βρίσκεται επίσης σε συνεννόηση με την ιταλική ακτοφυλάκη, που ετοιμάζει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

bf67104a-ce64-4bfa-bba5-0f384ce836ee.jpg

Καθώς το περιστατικό είναι σε εξέλιξη, δεν έχει διασαφηνιστεί αν η βάρκα απέπλευσε από τα παράλια της Λιβύης και ποιος ήταν ο προορισμός τους.

Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και δεν διατρέχει κανείς από τους επιβαίνοντες κίνδυνο, ενώ σε λίγο σκάφος της ιταλικής ακτοφυλακής αναμένεται να προσεγγίσει το ελληνικό φορτηγό πλοίο Scarabe.

4ca1bf3d-45ba-4d4f-992b-0be2da00da44.jpg

Το σκάφος M G Scarabe bulk carrier ανήκει στην NIOVIS SHIPPING, ναυτιλιακή εταιρεία της εφοπλιστικής οικογένειας Μαυρολέων.





