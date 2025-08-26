Επίθεση της λιβυκής ακτοφυλακής σε πλοίο γαλλικής ΜΚΟ

Καταγγελίες για πυροβολισμούς σε διεθνή ύδατα

Επίθεση της λιβυκής ακτοφυλακής σε πλοίο γαλλικής ΜΚΟ

Το πλοίο της γαλλικής ΜΚΟ SOS Mediteranee

Το πλοίο Ocean Viking δέχθηκε «επίθεση άνευ προηγουμένου» από σκάφος της λιβυκής ακτοφυλακής την Κυριακή το απόγευμα, εν μέσω επιχείρησης «διάσωσης» σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με καταγγελία της γαλλικής μη κυβερνητικής οργάνωσης SOS Méditerranée.

Κατά το περιστατικό, στο Ocean Viking βρίσκονταν ήδη 87 άνθρωποι που είχαν διασωθεί στη διάρκεια της νύχτας βόρεια των λιβυκών ακτών, ενώ το πλήρωμα αναζητούσε άλλο σκάφος σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, λιβυκό περιπολικό προσέγγισε το πλοίο και το διέταξε «παράνομα» να απομακρυνθεί από την περιοχή, περίπου 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές. Παρά την ενημέρωση ότι το Ocean Viking αποχωρούσε, δύο άνδρες από το περιπολικό άνοιξαν πυρ, συνεχίζοντας τους πυροβολισμούς για περίπου είκοσι λεπτά.

Ζημιές στον εξοπλισμό διάσωσης

Αν και κανένας από τους διασωθέντες ή το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε, οι σφαίρες χτύπησαν στο ύψος κεφαλιού, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα, σωστικές λέμβους, κεραίες και άλλο εξοπλισμό. Η οργάνωση δημοσιοποίησε βίντεο που καταγράφει την επίθεση.

Μετά το περιστατικό, το Ocean Viking εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ειδοποίησε δύναμη του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, όταν παραπέμφθηκε στο πλησιέστερο πολεμικό πλοίο του ιταλικού ναυτικού, το τελευταίο «δεν απάντησε ποτέ στο τηλέφωνο», όπως τονίζει η ΜΚΟ.

Καταγγελίες κατά της ΕΕ και της Ιταλίας

Η SOS Méditerranée χαρακτήρισε την ενέργεια «εσκεμμένη και στοχευμένη επίθεση εναντίον του πληρώματος και της δυνατότητας να εκτελεί αποστολές διάσωσης». Υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μέρος ενός «μακρού ιστορικού ανεύθυνης συμπεριφοράς» της λιβυκής ακτοφυλακής, που «παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο της θάλασσας».

Η οργάνωση στρέφει τα βέλη της και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγγέλλοντας ότι «ευρωπαϊκά κράτη –με την Ιταλία στην πρώτη γραμμή– συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη λιβυκή ακτοφυλακή». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σκάφος από το οποίο προήλθαν τα πυρά είχε παραχωρηθεί στη Λιβύη το 2023 από την Ιταλία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος ενίσχυσης.

Ζητούν έρευνα και τερματισμό συνεργασίας με την Λιβύη

Η γενική διευθύντρια της SOS Méditerranée, Σοφί Μπο, ζήτησε «πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα» για το περιστατικό, καθώς και τον «άμεσο τερματισμό κάθε μορφής συνεργασίας Ευρώπης–Λιβύης».

Το Ocean Viking κατευθύνεται πλέον προς τις Συρακούσες της Σικελίας, προκειμένου να αποβιβαστούν οι διασωθέντες και να γίνουν επισκευές. Από τους 87 ανθρώπους που περισυνελέγησαν, οι 80 προέρχονται από το Σουδάν, ενώ 21 είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι.

