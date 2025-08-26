Ισραηλινή ΜΚΟ κατηγορεί υποστράτηγο για εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Όχθη

Αίτημα για δίωξη του Άβι Μπλουθ μετά από βίντεο με δηλώσεις για «συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων

Αίτημα για δίωξη του Άβι Μπλουθ μετά από βίντεο με δηλώσεις για «συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων

Η Μαριάμ Ναβάτζα κάθεται κάτω από μια ελιά στο παλαιστινιακό χωριό Σουσιά στις 4 Αυγούστου 2025, στους λόφους της Νότιας Χεβρώνας της Δυτικής Όχθης.

Μία από τις σημαντικότερες οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ, η Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα (ACRI), ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτημα στη στρατιωτική δικαιοσύνη για την άσκηση δίωξης σε βάρος του υποστράτηγου Άβι Μπλουθ, διοικητή της Κεντρικής Στρατιωτικής Περιοχής, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Όχθη.

Το αίτημα κατατέθηκε λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που προβλήθηκε εκτενώς από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σε αυτό, ο Μπλουθ ζητά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας και την περικύκλωση παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου το Ισραήλ ασκεί έλεγχο από το 1967.

Το περιεχόμενο του βίντεο

Στο υλικό, ο Μπλουθ αναφέρεται στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου από το χωριό Αλ Μουγαγίρ, ο οποίος, σύμφωνα με τον στρατό, κατηγορείται για «τρομοκρατική επίθεση». Ο υποστράτηγος δηλώνει ότι «κάθε παλαιστινιακό χωριό και κάθε εχθρός θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν κυκλώσεις, απαγόρευση κυκλοφορίας ή ακόμη και επιχειρήσεις «αναδιαμόρφωσης τοπίου» σε χωριά.

Στο βίντεο, ο υποστράτηγος Μπλουθ αναφέρεται στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου από το χωριό αλ Μουγαγίρ, στην κεντρική Δυτική Όχθη, ο οποίος κατηγορείται από τον στρατό ότι διέπραξε "τρομοκρατική επίθεση".

"Κάθε (παλαιστινιακό) χωριό και κάθε εχθρός (...) θα πληρώσουν βαρύ τίμημα", δηλώνει, προσθέτοντας ότι τα χωριά των Παλαιστινίων δραστών θα μπορούσαν να περικυκλωθούν, να επιβληθεί σε αυτά απαγόρευση κυκλοφορίας ή να γίνουν εκεί επιχειρήσεις "αναδιαμόρφωσης του τοπίου".

Υπό την προστασία στρατιωτών, ισραηλινές μπουλντόζες ξερίζωσαν εκατοντάδες δέντρα, ανάμεσά τους πολλά ελαιόδεντρα, στο αλ-Μουγαγίρ την Κυριακή. Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός εξήγησε ότι είχε "καθαρίσει" ένα μέρος των εδαφών έπειτα από μια "σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων που προέρχονταν από αυτό το χωριό", και πρόσθεσε ότι η βλάστηση "εμπόδιζε τον εντοπισμό εχθρικών κινήσεων".

Η ACRI κατηγορεί τον στρατό ότι έκοψε τα δέντρα για να επιβάλει "συλλογική τιμωρία" στους Παλαιστίνιους του αλ-Μουγαγίρ.

"Εδώ και μήνες, όλα τα όρια ξεπεράστηκαν στη Δυτική Όχθη και τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας γίνονται καθημερινά. Μερικές φορές ο στρατός είναι ενήμερος και μερικές φορές συμμετέχει σε αυτά, αλλά δεν αναγνωρίζει δημόσια κάθε μέρα ότι συμμετέχει και καυχιέται γι' αυτό", γράφει η οργάνωση στην επιστολή της.

Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι δεν επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο υποστράτηγος Μπλουθ είχε δεχτεί επικρίσεις τους τελευταίους μήνες από ριζοσπαστικές ομάδες εποίκων γιατί καταδίκασε βιαιότητες που διέπραξαν οι τελευταίοι. Γεννημένος σε εβραϊκό οικισμό στη Δυτική Όχθη, ο Μπλουθ είχε υπηρετήσει κατά το παρελθόν ως στρατιωτικός σύνδεσμος στο γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

