Εξηγήσεις για τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων στη Γάζα απαιτεί η Ένωση Ξένου Τύπου από το Ισραήλ

Εξηγήσεις απαιτεί από το Ισραήλ η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) για τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων από ισραηλινά πλήγματα σε ένα νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι πέντε δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί, συνεργάζονταν με το Al Jazeera, το Reuters και το AP και ήταν μεταξύ των 20 θυμάτων, όπως ανακοινώθηκε από την Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

Images show the immediate aftermath of a deadly Israeli strike on Gaza’s Nasser Hospital, which killed at least 15 people, including four journalists, with smoke filling the air, a body on the top floor of the targeted building, and people rushing to help the injured, including… pic.twitter.com/McsuO2flYG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 25, 2025

Συγκεκριμένα, η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε σήμερα «εξηγήσεις» εκ μέρους των ισραηλινών αρχών μετά την ανακοίνωση του θανάτου πέντε δημοσιογράφων σε πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Η FPA είναι αγανακτισμένη και συγκλονισμένη», αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης, στην οποία εκπροσωπείται το Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε «καμία προειδοποίηση πριν από αυτά τα πλήγματα».

«Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις από (τον ισραηλινό στρατό), και το γραφείο του πρωθυπουργού», προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία το Ισραήλ καλείται να «εγκαταλείψει και καλή την αχρεία πρακτική του να θέτει στο στόχαστρο δημοσιογράφους» υπογραμμίζοντας πως «πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα χωρίς την παραμικρή δικαιολογία».

Τη θλίψη τους εκφράζουν τα Μέσα Ενημέρωσης

Το καταριανό δίκτυο Al Jazeera, το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press εξέφρασαν σε χωριστές ανακοινώσεις συγκλονισμό και θλίψη για τον θάνατο συνεργατών τους.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι εξαπέλυσε «πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ» και ανακοίνωσε «έρευνα». Εκφράζοντας λύπη για «τυχόν σωματική βλάβη που προκλήθηκε σε μη εμπλεκόμενα άτομα», δήλωσε ότι «δεν θέτει επί τούτου στο στόχαστρο τους δημοσιογράφους».

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Μαχμούντ Μπασάλ αναθεώρησε προς τα πάνω τον πρώτο απολογισμό, ανακοινώνοντας 20 θανάτους εκ των οποίων «πέντε δημοσιογράφοι» - έναντι τεσσάρων προηγουμένως - «και ένα μέλος της Πολιτικής Προστασίας».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις επλήγη δύο φορές από τον ισραηλινό στρατό, αρχικά από εκρηκτικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) και στη συνέχεια από αεροπορικό βομβαρδισμό την ώρα που απομακρύνονταν οι τραυματίες.

Δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλει στα ΜΜΕ το Ισραήλ στη Γάζα και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς και δηλώσεις είτε της Πολιτικής Προστασίας είτε του ισραηλινού στρατού.

Το Al Jazeera ανακοίνωσε τον θάνατο επί τόπου ενός φωτοειδησεογράφου και φωτορεπόρτερ του, του Μοχαμάντ Σαλάμα, δύο εβδομάδες αφότου έχασε τέσσερις δημοσιογράφους και δύο συνεργάτες, σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού που κατηγορούσε έναν από αυτούς ότι ήταν ενεργό μέλος της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς. Η τελευταία είχε απορρίψει αυτόν τον ισχυρισμό.

«Με θλίψη μάθαμε τον θάνατο του Χόσαμ αλ Μάσρι, συνεργάτη του Ρόιτερς, και τα τραύματα που προκλήθηκαν σε έναν άλλον συνεργάτη μας, τον Χάτεμ Χάλεντ, στη διάρκεια ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του καναδοβρετανικού πρακτορείου ειδήσεων.

Από την πλευρά του, το Associated Press εξέφρασε συγκλονισμό και θλίψη για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου η οποία συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.«Η δημοσιογράφος δεν ήταν σε αποστολή για το πρακτορείο την ώρα των γεγονότων», διευκρίνισε.

Το συνδικάτο Παλαιστίνιων δημοσιογράφων ανακοίνωσε ότι άλλα δύο θύματα ήταν ο Μοάζ Αμπού Τάχα και ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα, ο τελευταίος εργαζόταν για παλαιστινιακά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

200 δημοσιογράφοι νεκροί από την έναρξη του πολέμου

Πριν από την ανακοίνωση αυτών των θανάτων, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) κατέγραφαν σχεδόν 200 δημοσιογράφους οι οποίοι σκοτώθηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Μπασάλ σημείωσε επίσης τον θάνατο ενός νοσηλευτή μεταξύ των θυμάτων αυτών των πληγμάτων.

Πολλοί τραυματίες, ορισμένοι μέσα στα αίματα, λαμβάνουν φροντίδα στο νοσοκομείο, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται επί τόπου.

Το νοσοκομείο Νάσερ είναι μία από τις τελευταίες δομές υγείας που εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει στη Λωρίδα της Γάζας, Αυτό το νοσοκομειακό σύμπλεγμα κτηρίων έχει τεθεί στο στόχαστρο κατ΄επανάληψη από το Ισραήλ αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Η Πολιτική Προστασία είχε καταγράψει συνολικά 28 θανάτους τις πρώτες απογευματινές ώρες από πυρά ή πλήγματα του ισραηλινού στρατού σήμερα στο σύνολο του μικροσκοπικού παράκτιου παλαιστινιακού θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και ανθρωπιστική καταστροφή.