Δυτική Όχθη: Εκατοντάδες ελιές ξεριζώθηκαν από μπουλντόζες του Ισραήλ

Μπουλντόζες ξερίζωσαν εκατοντάδες δέντρα στο χωριό Αλ Μουγάγιρ, στην κεντρική Δυτική Όχθη, όπως διαπίστωσαν σήμερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βρέθηκαν στο σημείο, όπου βρίσκονταν επίσης και Ισραηλινοί στρατιώτες.

Ο Αμπντελατίφ Μοχάμεντ Άμπου Αλίγια, ένας αγρότης αυτής της κοινότητας που βρίσκεται κοντά στη Ραμάλα, είπε ότι έχασε ελαιόδεντρα ηλικίας «άνω των 70 ετών» σε μια έκταση δέκα στρεμμάτων. «Τα ξερίζωσαν και τα ισοπέδωσαν, με ψεύτικα προσχήματα» είπε ο αγρότης. Ο Αλίγια είπε ότι ξεκίνησε ήδη να φυτεύει ξανά το χωράφι του, όπως και άλλοι αγρότες της περιοχής.

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων είδε σκαμμένη τη γη σε πολλά χωράφια και ελαιόδεντρα πεσμένα στο έδαφος.

Πολλές μπουλντόζες κυκλοφορούσαν στα υψώματα γύρω από το Αλ Μουγάγιρ και μία από αυτές έφερε μια ισραηλινή σημαία. Λίγο πιο κάτω, είχαν σταθμεύσει στρατιωτικά οχήματα.

«Ο στόχος είναι να πάρουν τον έλεγχο και να αναγκάσουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν», σχολίασε ο Γάσαν Άμπου Αλίγια, ο επικεφαλής ενός τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού. «Αυτή είναι μόνο η αρχή και θα επεκταθεί σε όλη τη Δυτική Όχθη», προέβλεψε.

Πολλοί κάτοικοι είπαν ότι η επιχείρησε ξεκίνησε την Πέμπτη. Μια παλαιστινιακή μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε ότι μέσα σε τρεις ημέρες έγιναν 14 συλλήψεις στο χωριό.

Ο ισραηλινός στρατός, σε ερώτηση από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, απάντησε ότι ερευνά το θέμα. Την Παρασκευή είχε ανακοινώσει ότι συνελήφθη ένας άνδρας που κατάγεται από το Αλ Μουγάγιρ και κατηγορείται για «τρομοκρατική επίθεση». Στις 16 Αυγούστου η Παλαιστινιακή Αρχή ανέφερε ότι ένας 18χρονος σκοτώθηκε στο ίδιο χωριό από σφαίρες Ισραηλινών στρατιωτών. Τότε ο στρατός υποστήριξε ότι απαντούσε σε «τρομοκράτες» που εκτόξευαν πέτρες, χωρίς ωστόσο να συνδέσει σαφώς τον 18χρονο με αυτήν την ενέργεια.

