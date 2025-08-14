Ισραήλ: Καταδικάζει η ΕΕ τα σχέδια ανέγερσης οικισμού στη Δυτική Όχθη

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να "παραιτηθεί" από την υλοποίηση του σχεδίου του για την ανέγερση οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σχέδιο που υποστηρίζει ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

"Η απόφαση των ισραηλινών αρχών να προωθήσουν το εποικιστικό σχέδιο E1 υπονομεύει περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου", δήλωσε η Κάλας, προσθέτοντας ότι "η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί από την υλοποίηση αυτής της απόφασης, σημειώνοντας τις μεγάλες συνέπειές του. Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή του οικισμού".

Israel’s decision to further advance settlements in the West Bank is a breach of international law and will damage the viability of the two-state solution.



My statement here: https://t.co/ggWjIMnHEH — Kaja Kallas (@kajakallas) August 14, 2025

Διαβάστε επίσης