Ισραήλ: «Πράσινο σχέδιο» για το εποικιστικό σχέδιο E1 που ενταφιάζει την ιδέα παλαιστινιακού κράτους

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου και πρωτεργάτης του εποικισμού, ενέκρινε την νύχτα σχέδια για την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Οχθη, ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους. Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Οχθη. Δεν έχει διεθυκρινισθεί αν έχει εγκριθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναμένεται να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Οι οικισμοί θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, αν και το Ισραήλ το αμφισβητεί.

Ανακοινώνοντας το σχέδιο σε συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Yesha της οργάνωσης εποίκων, Ίσραελ Γκαντζ και τον δήμαρχο του Maale Adumim, Γκι Γιφράχ, ο Σμότριτς δήλωσε ότι η γη είχε δοθεί στους Εβραίους από τον Θεό. Το Ισραήλ πάγωσε τα σχέδια ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Περίπου 700.000 έποικοι ζουν σε περίπου 160 οικισμούς στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή αντι-εποικιστική ομάδα Peace Now. Είναι γη που οι Παλαιστίνιοι αναζητούν για ένα μελλοντικό ανεξάρτητο κράτος. «Μετά από δεκαετίες διεθνούς πίεσης και παγώματος, παραβιάζουμε τις συμβάσεις και συνδέουμε το Maale Adumim με την Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Σμότριτς. «Αυτός είναι ο Σιωνισμός στην καλύτερη του μορφή - οικοδόμηση, εγκατάσταση και ενίσχυση της κυριαρχίας μας στη Γη του Ισραήλ».

Όταν ρωτήθηκε από το BBC ποιο μήνυμα στέλνει το σχέδιο σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, οι οποίες σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν ένα Κράτος της Παλαιστίνης αργότερα φέτος, απάντησε: «Δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν θα υπάρξει κράτος προς αναγνώριση, επειδή δεν υπάρχει τίποτα να αναγνωριστεί και κανείς να αναγνωριστεί».

Αυτό έρχεται μετά τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών από έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών για την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος τους επόμενους μήνες, κάτι που το Ισραήλ έχει καταδικάσει.

Το Peace Now ανέφερε: «Η κυβέρνηση Νετανιάχου εκμεταλλεύεται κάθε λεπτό για να εμβαθύνει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και να αποτρέψει την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών. Είναι σαφές σε όλους σήμερα ότι η μόνη λύση στη σύγκρουση και ο μόνος τρόπος για να νικήσουμε τη Χαμάς είναι μέσω της εγκαθίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ. «Η κυβέρνηση του Ισραήλ μας καταδικάζει σε συνεχιζόμενη αιματοχυσία, αντί να εργάζεται για να την τερματίσει».

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το νέο σχέδιο οικισμού «επέκταση των εγκλημάτων γενοκτονίας, εκτοπισμού και προσάρτησης». Το Ισραήλ έχει απορρίψει εδώ και καιρό τέτοιες κατηγορίες, αλλά κορυφαίες ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν υποστηρίξει ότι η συμπεριφορά της χώρας στον πόλεμο στη Γάζα συνιστά γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Ο Σμότριχ, μαζί με τον υπουργό εθνικής ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δέχθηκε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο για «επαναλαμβανόμενες υποκινήσεις βίας κατά παλαιστινιακών κοινοτήτων» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η κατασκευή 3.401 οικιστικών μονάδων στην περιοχή E1 έχει παγώσει για 20 χρόνια. Η ανάπτυξη της περιοχής θεωρείται εδώ και καιρό ότι ουσιαστικά εμποδίζει την εγκαθίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους, λόγω της στρατηγικής της θέσης που χωρίζει τις περιοχές νότια της Ιερουσαλήμ από εκείνες που βρίσκονται βόρεια της, εμποδίζοντας μια συνεχόμενη παλαιστινιακή αστική περιοχή που να συνδέει τη Ραμάλα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Βηθλεέμ.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, η πίεση του Ισραήλ στους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης έχει αυξηθεί απότομα ως θεμιτά μέτρα ασφαλείας. Η συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας θεωρεί τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου - μια θέση που υποστηρίχθηκε από συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) πέρυσι.