Ο ψαράς που ανακάλυψε χρυσό θησαυρό 3.000 ετών σε παραλία: Η ιστορία της Γαλικίας που μαγεύει

Στις 7 Απριλίου 1976, ο ψαράς Χοσέ Βιθέντε Σομόζα ανακάλυψε κατά τύχη έναν από τους πιο μυστηριώδεις θησαυρούς της Εποχής του Χαλκού στην Ιβηρική Χερσόνησο. Στην παραλία Λέιρο, ενώ έσκαβε για να φτιάξει ένα μικρό καταφύγιο, βρήκε ένα πήλινο δοχείο που έκρυβε ένα λαμπερό αντικείμενο: το Κράνος του Λέιρο.

Το χρυσό ημισφαιρικό κομμάτι, 270 γραμμαρίων και διαμέτρου 19,5 εκατοστών, καλυμμένο με περίτεχνα ανάγλυφα και ομόκεντρους κύκλους, αποκάλυψε αμέσως την εξαιρετική τεχνική των δημιουργών του. Αν και ονομάστηκε «κράνος», η ευθραυστότητα και η λεπτότητα του χρυσού αποδεικνύουν πως επρόκειτο για τελετουργικό αντικείμενο, πιθανό σύμβολο θρησκευτικής ή πολιτικής εξουσίας.

