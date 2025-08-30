ΗΠΑ: Εξελίξεις στο «εθνικό κυνήγι» για τον πατέρα φυγά - Ασφυκτικός θάνατος για τα 3 παιδιά

Μακάβριο εύρημα των αρχών στο τελευταίο ανθρωποκυνηγητό για τον φυγά πατέρα Travis Decker, τον κύριο ύποπτο για τις δολοφονίες των τριών μικρών κοριτσιών του.

Η διήμερη σάρωση των χώρων κατασκήνωσης κοντά στο Λέβενγουορθ της Ουάσινγκτον - στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 πράκτορες του FBI στο Σιάτλ μαζί με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου - απέδωσε την πρώτη σημαντική εξέλιξη σε ένα εθνικό κυνήγι που έχει καθηλώσει το κοινό από τις αρχές του καλοκαιριού, ανέφερε το Fox 13 Seattle. Ο Ντέρεκ, βετεράνος του στρατού με εκτεταμένη εκπαίδευση επιβίωσης, κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη για τρεις μήνες.

Οι ερευνητές αναζητούν τον Ντέρεκ από τις 2 Ιουνίου, όταν δεν επέστρεψε τις κόρες του - Πέιτιν 9, Έβελιν 8 και Ολίβια 5 - στη μητέρα τους μετά από προγραμματισμένη επίσκεψη. Τα σώματα των παιδιών βρέθηκαν αργότερα με σακούλες πάνω στα κεφάλια τους. Οι αυτοψίες διαπίστωσαν ότι τα παιδιά πέθαναν από ασφυξία και αποφάνθηκαν ότι ο τρόπος θανάτου ήταν ανθρωποκτονία. Ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν εάν τα οστά ήταν ανθρώπινα, τα αντικείμενα στάλθηκαν για ιατροδικαστική εξέταση στο τμήμα ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Ουάσιγκτον για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να συνδέονται με την αναζήτηση του Ντέρεκ, ανέφερε το Fox 13.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν οριστικές πληροφορίες σχετικά με το αν ο Ντέρεκ είναι ζωντανός ή νεκρός.

Ο σερίφης αναφέρθηκε στην ανακάλυψη πιθανών λειψάνων, σημειώνοντας ότι παράγοντες όπως η δραστηριότητα της άγριας ζωής και η περιβαλλοντική έκθεση καθιστούν σπάνια την ανάκτηση ενός πλήρους σκελετού.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν ερευνήσει 247 στρέμματα σε τρεις μεγάλες επιχειρήσεις σκούπα, ανέφερε το Fox 13.

Ο σερίφης της κομητείας Τσέλαν, Μάικ Μόρισον, δήλωσε στον σταθμό ότι είναι πιθανό να κλείσουν επιπλέον χώροι κατασκήνωσης και μονοπατιών, καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να επεκτείνουν τις προσπάθειές τους για αναζήτηση.

Μια άλλη έρευνα μεγάλης κλίμακας, σε συντονισμό με ομοσπονδιακούς εταίρους, προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε το μέσο, επικαλούμενο τον σερίφη.