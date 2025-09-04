Ασπίδα στον υπερτουρισμό από το Ντουμπρόβνικ: Μόνο με προκράτηση επίσκεψη στα τείχη από το 2026

Στο Ντουμπρόβνικ, που θεωρείται «η πιο υπερπλήρης πόλη στον κόσμο», αντιστοιχούν 27 τουρίστες για κάθε κάτοικο στην περίοδο αιχμής!

Ασπίδα στον υπερτουρισμό από το Ντουμπρόβνικ: Μόνο με προκράτηση επίσκεψη στα τείχη από το 2026
Unsplash
Για τους δημιουργούς της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones του HBO, το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας αποτέλεσε το τέλειο κινηματογραφικό σκηνικό για την μυθική πόλη του King's Landing.

Η κροατική πόλη, περιτριγυρισμένη από καλοδιατηρημένα τείχη, είναι ένας τόπος μεγαλοπρέπειας και μυστηρίου. Ωστόσο, η μεγάλη επιτυχία της σειράς έχει προσελκύσει ακόμη περισσότερους τουρίστες σε έναν τόπο που από καιρό διαφημίζεται ως «το μαργαριτάρι της Αδριατικής», προκαλώντας πρόβλημα στους ντόπιους κατοίκους.

Για να ανατρέψει τον υπερτουρισμό, ο δήμαρχος του Ντουμπρόβνικ, Μάτο Φράνκοβιτς, λαμβάνει μια σειρά μέτρων για να περιορίσει την τάση. Όπως δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα The Independent:

  • Τα τείχη της πόλης θα είναι προσβάσιμα μόνο με προκράτηση από το 2026.
  • Τα κρουαζιερόπλοια περιορίζονται σε δύο την ημέρα, με ελάχιστη παραμονή οκτώ ωρών, για να κατανεμηθεί η ροή των επιβατών.
  • Είναι σε εξέλιξη έλεγχος των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων και άλλων επιχειρήσεων, με την πόλη να αγοράζει διαμερίσματα για να τα ενοικιάζει σε οικογένειες με χαμηλά ενοίκια.

Σύμφωνα με το γραφείο βιώσιμων ταξιδιών Responsible Travel, το Ντουμπρόβνικ έχει καταταχθεί ως «η πιο υπερπλήρης πόλη στον κόσμο», με 27 τουρίστες για κάθε κάτοικο στην περίοδο αιχμής.

Ο κ. Φράνκοβιτς δήλωσε: «Από το επόμενο έτος, θα είστε υποχρεωμένοι να κάνετε κράτηση για την ώρα και την ημερομηνία που θέλετε να επισκεφθείτε τα τείχη της πόλης. Θα υπάρχει ένας καθορισμένος αριθμός ατόμων που θα μπορούν να βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη ώρα στα τείχη της πόλης. Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των τουριστών που δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι με την επίσκεψή τους λόγω του υπερπληθυσμού. Θέλουμε να επιτύχουμε υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία».

Το σχέδιο επικεντρώνεται στο Dubrovnik Pass, το οποίο κοστίζει 40 ευρώ για μια μέρα. Καλύπτει μουσεία, γκαλερί και μοναστήρια, καθώς και τα τείχη της πόλης.

Η απόφαση έρχεται ένα χρόνο μετά την απόφαση της Βενετίας να γίνει η πρώτη πόλη στον κόσμο που χρεώνει είσοδο στους ημερήσιους επισκέπτες, σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει αυτό που ένας κάτοικος χαρακτήρισε «άσεμνη ροή τουριστών».

