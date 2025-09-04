Ο Conor McGregor για... πρόεδρος της Ιρλανδίας - «Σας ζητώ να σταθείτε στο πλευρό μου»

Ο Conor McGregor, ο Ιρλανδός αθλητής μεικτών πολεμικών τεχνών, καλεί τους πολίτες της χώρας του να τον προτείνουν στους τοπικούς συμβούλους των κομητειών τους, για πρόεδρο της Ιρλανδίας.

Σε ανάρτησή του στο «X», ο 37χρονος αθλητής, δήλωσε: «Πολίτες της Ιρλανδίας, ήρθε η ώρα για μια πραγματική αλλαγή! Ως πρόεδρος, δεν θα υπογράψω κανένα νομοσχέδιο πριν αυτό υποβληθεί πρώτα στον λαό!

Αν θέλετε να δείτε το όνομά μου στις προεδρικές εκλογές, σας καλώ να επικοινωνήσετε σήμερα με τους τοπικούς συμβούλους της κομητείας σας και να τους ζητήσετε να με προτείνουν.

Οι σύμβουλοί μας είναι η ραχοκοκαλιά των κοινοτήτων μας. Εργάζονται σκληρότερα και προσφέρουν περισσότερα στον λαό από όσους βρίσκονται στο Oireachtas (Κοινοβούλιο της Ιρλανδίας), οι οποίοι συνεχίζουν να απογοητεύουν αυτή τη χώρα ξανά και ξανά.

Αν είστε σύμβουλος και αισθάνεστε ότι η φωνή σας αγνοείται, τα χέρια σας είναι δεμένα και η κοινότητά σας παραμελείται, τότε σας ζητώ να σταθείτε στο πλευρό μου. Προτείνετέ με και θα σας δώσω την πλατφόρμα και τη δύναμη να ακουστείτε πραγματικά.

Αν θέλετε να ψηφίσετε τον McGregor, η ώρα είναι τώρα. Καλέστε σήμερα τον τοπικό σας σύμβουλο και απαιτήστε αλλαγή.

Ar aghaidh, ar son na hÉireann! (Εμπρός, για την Ιρλανδία!)»

Δείτε την ανάρτησή του Conor McGregor:

Citizens of Ireland, the time for real change is now!



As President, I will not sign any bill in law until it goes back to the people first!



If you want to see my name on the ballot for the Presidency, I urge you to contact your local county councillors today and ask them to… pic.twitter.com/LGDCSGN9vr — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 4, 2025

Να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο του 2024, ο McGregor κρίθηκε ένοχος για κακοποίηση και βιασμό μιας γυναίκας σε σουίτα ξενοδοχείου.

Η Νικίτα Χαντ κατηγόρησε τον μαχητή ΜΜΑ και πυγμάχο ότι την «έπνιξε τρεις φορές» πριν τη «βιάσει» στο ξενοδοχείο Beacon στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας μετά από μια χριστουγεννιάτικη έξοδο στις 9 Δεκεμβρίου 2018.

Ο 36χρονος McGregor αρνήθηκε τις κατηγορίες.

