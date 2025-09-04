Λισαβόνα - Elevador da Glória: Ποια ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν να ενεργοποιηθούν

Ανεξάρτητα από τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στον ανελκυστήρα ντα Γκλόρια, τα οποία μπορεί να χρειαστούν χρόνο για να προσδιοριστούν, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν διάφορα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την αποζημίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Το κυριότερο είναι η αστική ευθύνη, μια υποχρεωτική ασφαλιστική σύμβαση που πρέπει να συνάψει ο «ιδιοκτήτης» της υποδομής.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 6:00 μ.μ., κατά την ώρα αιχμής. Το τραμ-τελεφερίκ, που συνδέει τα άνω και κάτω μέρη της πόλης, εκτροχιάστηκε ξαφνικά, προσκρούοντας σε ένα κτίριο.

Το σημείο όπου σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Elevador da Gloria τραβιέται από καλώδια και μπορεί να μεταφέρει πάνω από 40 επιβάτες, καθήμενους και όρθιους. Οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους στο συμβάν ήταν τουρίστες . Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα τρίχρονο κορίτσι και δεκατρία άτομα με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικών Επειγόντων Περιστατικών.

Εν τω μεταξύ, ο πορτογαλικός τύπος αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση της υπηρεσίας . Η Carris , η δημόσια εταιρεία που εκμεταλλεύεται το τραμ-τελεφερίκ, ακύρωσε πρόσφατα τον τελευταίο διαγωνισμό για τη συντήρηση του Elevador da Gloria, επειδή όλες οι προσφορές που ελήφθησαν υπερέβαιναν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό. Τα συνδικάτα ανέφεραν επίσης ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν επανειλημμένα αναφέρει την ανάγκη για επαρκείς εργασίες συντήρησης των συστημάτων.

