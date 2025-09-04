Πού οφείλεται το δυστύχημα στο Elevador da Glória στη Λισαβόνα - 16 τελικά οι νεκροί

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος με το τελεφερίκ της Λισαβόνας.

Ο αριθμός των θυμάτων της συντριβής αναθεωρήθηκε σε 16, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι τα θύματα ήταν 17. Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει 21.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Νομικής Ιατρικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών (INMLCF) πέρασε όλη τη νύχτα πραγματοποιώντας νεκροψίες στα θύματα του και δεν έχει ακόμη καταφέρει να ολοκληρώσει αυτό το έργο.

Στο μεταξύ το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας ανέστειλε τη λειτουργία άλλων τελεφερίκ στην πρωτεύουσα , όπως των τελεφερίκ Bica και Lavra και του τελεφερίκ Graça. Θα διεξαχθούν τεχνικοί έλεγχοι, σύμφωνα με την πορτογαλική Publico.

Η Policia Judiciaria (PJ) έχει δημιουργήσει μια ειδική γραμμή επικοινωνίας για την παροχή επίσημων πληροφοριών στις αρχές και στις οικογένειες των ατόμων που έχουν πληγεί από το ατύχημα. Σε δήλωσή της, η PJ κάλεσε «τις οικογένειες, τους στενούς φίλους και τους επίσημους φορείς» να χρησιμοποιούν τη γραμμή επικοινωνίας, ώστε να διασφαλιστεί η «αποτελεσματική και γρήγορη» λειτουργία της υπηρεσίας.

Η αστυνομία εξέφρασε τη «βαθιά της θλίψη και αλληλεγγύη προς τα θύματα και τις οικογένειές τους», προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν «για να διαπιστωθούν πλήρως τα γεγονότα». Η γραμμή είναι διαθέσιμη στο 211 968 000 ή μέσω email στη διεύθυνση chefepiquetelx@pj.pt.

Υπήρχε ζήτημα με την συντήρηση;

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα των Εθνικών Μνημείων , το τελεφερίκ κατασκευάστηκε από τον Γαλλοπορτογάλο μηχανικό Raoul Mesnier du Ponsard και εγκαινιάστηκε το 1885. Ηλεκτροδοτήθηκε το 1915.

Υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη συντήρηση του τελεφερίκ Glória, ο οποίος είχε ανατεθεί μέχρι τον Αύγουστο στην εταιρεία MAIN, οι οποίες εγείρονται κυρίως από συνδικαλιστικές πηγές, αν και οι αξιωματούχοι εγγυώνται ότι όλες οι λειτουργικές διαδικασίες ήταν ενημερωμένες. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η σύμβαση συντήρησης έληξε ακριβώς στα τέλη Αυγούστου και ότι ο διαγωνισμός για μια νέα σύμβαση ακυρώθηκε τον ίδιο μήνα.

Τι έλεγαν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι είχαν παραπονεθεί για τα φρένα πριν από το ατύχημα, σύμφωνα με τον ηγέτη του συνδικάτου. Ο ηγέτης του συνδικάτου Fectrans δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι της σιδηροδρομικής εταιρείας Gloria είχαν παραπονεθεί για προβλήματα με την ένταση του καλωδίου έλξης του τελεφερίκ, τα οποία δυσχέραιναν το φρενάρισμα.

Ο Manuel Leal δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν αυτή ήταν η αιτία του ατυχήματος.

Η δημοτική εταιρεία δημόσιων μεταφορών Carris δήλωσε ότι «έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης», συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και των καθημερινών επιθεωρήσεων. Στον τόπο του ατυχήματος, η αστυνομία επιθεώρησε το σύστημα φρένων ενός αμαξώματος που δεν είχε υποστεί ζημιά και βρισκόταν κοντά.

Τα δύο αμαξώματα της γραμμής είναι συνδεδεμένα στα αντίθετα άκρα ενός καλωδίου έλξης, με την έλξη να παρέχεται από ηλεκτρικούς κινητήρες στα αμαξώματα που εξισορροπούν το ένα το άλλο. Εάν το καλώδιο έσπαγε, το όχημα που κατέβαινε την κλίση 265 μέτρων θα έχανε την ικανότητά του να φρενάρει και θα εκτροχιαζόταν σε μια στροφή.

Το Σώμα Πυροσβεστών της Λισαβόνας δήλωσε νωρίτερα ότι «ένα καλώδιο λύθηκε» στη δομή του τελεφερίκ, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Το βαγόνι στο κάτω μέρος της γραμμής που ανέβαινε την πλαγιά κλονίστηκε προς τα πίσω μερικά μέτρα πριν από τη σύγκρουση, σύμφωνα με μαρτυρίες στο Sky News.

? O descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, deixou 15 mortos e 18 feridos nessa quarta, 3. O governo português decretou luto nacional.



O MP de Portugal abriu inquérito para apurar as causas. O Itamaraty informou não haver brasileiros entre as vítimas e manifestou… pic.twitter.com/uIl8TwlSwx — Cenarium (@cenariumam) September 4, 2025

Τι λέει ειδικός

Το βαγόνι ζύγιζε έως και 14 τόνους και διέθετε μόνο φρένο τριβής για να το σταματήσει, υποστηρίζει ειδικός.

Τα τελεφερίκ δεν διαθέτουν οριζόντιους οδηγούς στους οποίους μπορεί να λειτουργήσει ένα φρένο έκτακτης ανάγκης, λέει ο ειδικός μεταφορών Dave Cooper στο Skynews.



Ο ίδιος δήλωσε στο Sky News ότι αντίθετα βασίζεται στο άλλο βαγόνι ως αντίβαρο.

«Το ίδιο το γεγονός ότι μπορείτε να δείτε και τα δύο βαγόνια στην ίδια λήψη δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά», είπε ο Cooper, από την Βρετανική Επιτροπή Προτύπων για Τελεφερίκ.

Αυτό σημαίνει ότι το πάνω βαγόνι θα είχε χάσει την ανάρτηση με περισσότερους από 40 επιβάτες.

Αυτό αντιστοιχεί σε βάρος περίπου τεσσάρων τόνων, συν τους 8-12 τόνους του βαγονιού.

«Έτσι, πιθανότατα έχουμε κάπου μεταξύ 10 και 14 τόνων να κατεβαίνουν με ταχύτητα την πλαγιά».

Το φρένο έκτακτης ανάγκης, εν τω μεταξύ, λειτουργεί μόνο με τριβή - όπως όταν πατάς το πόδι σου για να σταματήσεις ένα skateboard, λέει ο Cooper.

TRAGEDIA EN PORTUGAL I Al menos 17 personas murieron al descarrilar el funicular de Gloria, un atractivo turístico Lisboa. https://t.co/fRO8XXBaDu pic.twitter.com/P7ktQukxGh — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 4, 2025

Διαβάστε επίσης