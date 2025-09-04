Λισαβόνα: 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ

Η Λισαβόνα ξύπνησε την Πέμπτη συντετριμμένη από την τραγωδία που σημειώθηκε λίγες ώρες νωρίτερα, όταν ένα τελεφερίκ εκτροχιάστηκε στο κέντρο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, σκοτώνοντας 17 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 20.

Προηγουμένως οι Αρχές είχαν ανακοινώσει ότι 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, το οποίο έλαβε χώρα σε μια πολυσύχναστη τουριστική περιοχή της Λισαβόνας. Το τελεφερίκ πιστεύεται ότι λειτουργούσε σε πλήρη χωρητικότητα και μετέφερε και τουρίστες.

O χειριστής φρένων το πρώτο θύμα της τραγωδίας στη Λισαβόνα που ταυτοποιήθηκε

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα οι ταυτότητες των θυμάτων, αλλά το πορτογαλικό συνδικάτο εργαζομένων στις μεταφορές SITRA κατονόμασε τον χειριστή φρένων Andre Jorge Goncalves Marques ως έναν από τους νεκρούς.

Το συνδικάτο εξέφρασε τα «βαθιά και εγκάρδια συλλυπητήριά» του στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του χειριστή φρένων. «Εκφράζουμε επίσης τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων του ατυχήματος και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, καθώς και την καλύτερη ανάρρωση στους υπόλοιπους τραυματίες του ατυχήματος», ανέφερε.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μεταξύ των τραυματιών είναι ένα τρίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία, το οποίο ανασύρθηκε από τα συντρίμμια από έναν αστυνομικό, αναφέρει το CNN Portugal. Ο πατέρας του αγοριού πέθανε στη σύγκρουση και η μητέρα του -που σύμφωνα με πληροφορίες είναι έγκυος- παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Η διευθύντρια της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της Λισαβόνας, Μαργκαρίντα Κάστρο Μάρτινς, αποκάλυψε ότι όσον αφορά την εθνικότητα των θυμάτων που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, έχει διαπιστωθεί, μέχρι στιγμής, ότι «τέσσερις είναι Πορτογάλοι, δύο Γερμανοί, δύο Ισπανοί, ένας Κορεάτης, ένας από το Πράσινο Ακρωτήριο, ένας Καναδός, ένας Ιταλός, ένας Γάλλος, ένας Ελβετός και ένας Μαροκινός. Οι εθνικότητες τεσσάρων τραυματιών δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί».

Όσον αφορά στους νεκρούς, «ταυτοποιήσαμε επτά άνδρες και οκτώ γυναίκες, όλοι ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων ξένων υπηκόοων, και δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες σχετικά με την ηλικία ή την εθνικότητα αυτών των θυμάτων, κάτι που αποτελεί ευθύνη της Εισαγγελίας, η οποία θα τις αποκαλύψει στις οικογένειες και τα μέσα ενημέρωσης εν ευθέτω χρόνω», δήλωσε

Διαβάστε επίσης