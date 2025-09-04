Λισαβόνα: Θρίλερ με την ταυτοποίηση των θυμάτων στο τελεφερίκ Γκλόρια

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν, πέντε εκ των οποίων σοβαρά, το βράδυ της Τετάρτης, όταν ένα δημοφιλές τελεφερίκ στη Λισαβόνα εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Πορτογαλίας. Το Σύνταγμα Πυροσβεστών της Λισαβόνας δήλωσε ότι το ατύχημα, το οποίο συνέβη λίγο μετά τις 6 μ.μ (τοπική ώρα) προκλήθηκε από «ένα χαλαρό καλώδιο» στη δομή του τελεφερίκ, το οποίο έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη σε ένα κτήριο.

Ο Tιάγο Αουγκούστο, επικεφαλής του υπουργείου Υγείας, δήλωσε ότι υπήρχαν πορτογαλικά αλλά και ξένα επώνυμα μεταξύ των θυμάτων, αλλά ότι οι εθνικότητές τους δεν είναι ακόμη σαφείς. Δεν υπήρχαν παιδιά μεταξύ των νεκρών, πρόσθεσε. Ένα τρίχρονο παιδί από τη Γερμανία έχει τραυματιστεί μετά το ατύχημα, αλλά δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Η έγκυος μητέρα του, ωστόσο, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως αναφέρουν τα πορτογαλικά Μέσα.

? VÍDEO | El trágico descarrilamiento de un funicular en el centro histórico de Lisboa se salda con 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, según ha confirmado Exteriores. El accidente se produjo por la rotura del cable de seguridad https://t.co/8rCXgWrAGl pic.twitter.com/ZozrflYPXx — EL PAÍS (@el_pais) September 4, 2025

Για να επιταχυνθεί η προσπάθεια ταυτοποίησης, το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής έχει ενεργοποιήσει την ομάδα αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών. Στόχος του είναι να πραγματοποιήσει νεκροψίες στις 15 σορούς το συντομότερο δυνατό.

Δύο από τους τραυματίες στο ατύχημα στο Elevador da Glória είναι Ισπανοί, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País. Η ιταλική La Republica αναφέρει επίσης ότι ένας Ιταλός πολίτης είναι μεταξύ των τραυματιών ενώ ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι στη λίστα με τους τραυματίες είναι και μια Γαλλίδα. Μερικοί από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Sao Jose της Λισαβόνας και άλλοι στο νοσοκομείο Santa Maria της πόλης.

#MUNDO Al menos 15 personas murieron y 18 se encuentran heridas tras el descarrilamiento del Elevador da Glória, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, capital de Portugal.



El servicio de urgencias médicas indicó que todas las víctimas han sido… pic.twitter.com/jwFTyh3PsP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 3, 2025

Το Elevador da Glória, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1885, συνδέει δύο από τις πλουσιότερες και πιο δημοφιλείς περιοχές της Λισαβόνας και είναι ένα από τα τρία τελεφερίκ που μεταφέρουν ανθρώπους στους απόκρημνους λόφους της πόλης. Τα βαγόνια του μπορούν να μεταφέρουν 42 επιβάτες, σύμφωνα με την Carris, την εταιρεία που το λειτουργεί.

Τα τελεφερίκ -ένας τύπος μεταφορικού μέσου που κινείται σε απότομες πλαγιές- είναι σημεία αναφοράς για την πόλη και δημοφιλής πόλος έλξης για τους τουρίστες, μεταφέροντας περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Εικόνες και πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη δείχνουν ένα από τα κίτρινα βαγόνια να έχει ανατραπεί δίπλα στις ράγες και να είναι περιτριγυρισμένο από συντρίμμια και καπνό. Όσοι βρίσκονταν μέσα στο βαγόνι που συνετρίβη καθώς και οι κοντινοί πεζοί, ήταν μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στο πορτογαλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Correio da Manhã ότι το βαγόνι φάνηκε να χάνει τον έλεγχο ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να ολοκληρώσει την κάθοδό του, και ότι καθώς χτύπησε στο πεζοδρόμιο, οι επιβάτες μέσα άρχισαν να ουρλιάζουν. Ο Πάολο Βαλέριο, 60 ετών, φύλακας ασφαλείας σε ένα κτίριο στην Λεωφόρο ντα Λιμπερντάδε, είπε ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο την ώρα της τραγωδίας.

Αρχικά, νόμιζε ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να είχε τρακάρει στο γκαράζ του κτηρίου του. Τελικά, έτρεξε έξω και είδε ανθρώπους να συγκεντρώνονται αργά στην άκρη του λόφου που διασχίζει το τελεφερίκ. Είδε πτώματα στο έδαφος. Από τα συντρίμμια, φαινόταν σαν να είχε σπάσει ένα από τα καλώδια που συγκρατούσαν το τραμ, αφήνοντάς το να κατεβαίνει τον απότομο λόφο ανεξέλεγκτα πριν συντριβεί λιγότερο από 30 μέτρα από την οδό.

Οι γραμμές μεταφέρουν δύο τραμ κατά μήκος της διαδρομής, με το ένα να ανεβαίνει την ώρα που το άλλο κατεβαίνει. Το δεύτερο τραμ ήταν άθικτο. Ενώ οι ντόπιοι σπάνια χρησιμοποιούν το τελεφερίκ, είναι ένα ιστορικό σύμβολο της πόλης. Τις περισσότερες μέρες, σμήνη τουριστών ανεβοκατεβαίνουν τον απότομο λόφο, με τα κινητά τους έτοιμα να απαθανατίσουν τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα παστέλ κτίρια και την αρχιτεκτονική της Λισαβόνας.

Ο κ. Βαλέριο, ο οποίος ήταν μάρτυρας του ατυχήματος, είπε ότι είναι βέβαιο ότι η τραγωδία θα αφήσει το στίγμα της σε ένα από τα πιο πολύτιμα αξιοθέατα της πόλης.

«Θα μείνει για πολλά χρόνια», είπε αναστενάζοντας. «Θα υπάρχει πλέον φόβος»

