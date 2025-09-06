Τραμπ: «Είμαστε σε πολύ βαθιές διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ανησυχία για θανάτους ομήρων

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για το ενδεχόμενο να έχουν πρόσφατα πεθάνει όμηροι στη Γάζα και κάλεσε τη Χαμάς σε άμεση απελευθέρωση

Τραμπ: «Είμαστε σε πολύ βαθιές διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ανησυχία για θανάτους ομήρων

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον. 

AP
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ότι βρίσκονται σε «πολύ βαθιές διαπραγματεύσεις» με τη Χαμάς για την τύχη των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. «Τους είπαμε: αφήστε τους όλους ελεύθερους, τώρα. Αν το κάνετε, πολύ καλύτερα πράγματα θα συμβούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους αιχμαλώτους, «η κατάσταση θα γίνει δύσκολη, άσχημη… είναι επιλογή του Ισραήλ, αλλά αυτή είναι η άποψή μου».

Οι αναφορές για νεκρούς ομήρους

Αναφερόμενος στους συγγενείς των δολοφονημένων ομήρων, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Τους θέλουν πίσω το ίδιο έντονα — σχεδόν περισσότερο — από ό,τι αν ο γιος ή η κόρη τους ήταν ζωντανοί. Αλλά έχετε πολλούς νεκρούς ανθρώπους που βγαίνουν ως μέρος της συμφωνίας».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, από τους περίπου 20 ομήρους που θεωρείται ότι είναι ζωντανοί, «ενδέχεται κάποιοι να πέθαναν πρόσφατα, αυτό είναι που ακούω. Ελπίζω να μην ισχύει».

Το μήνυμα προς τη Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την τοποθέτηση που έκανε νωρίτερα μέσω Truth Social, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των επιζώντων ομήρων. Υπονόησε μάλιστα ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αποδεχθεί την επιβίωση της Χαμάς ως οργάνωσης, εφόσον συμμορφωθεί με αυτό το αίτημα.

