Η Ατλαντίδα στην Ισπανία; Τα ακράδαντα στοιχεία που φανερώνουν τη χαμένη πόλη εκεί
Ανεξάρτητος ερευνητής άφησε «άφωνο» τον παρουσιαστή με τις νέες αποκαλύψεις του, αφού παρουσίασε αποδείξεις ότι η θρυλική Ατλαντίδα μπορεί να βρισκόταν ανοιχτά της Ισπανίας, κοντά στο Κάντιθ.
Ο Joe Rogan, τηλεοπτικός παρουσιαστής και podcaster, έμεινε άφωνος όταν ο καλεσμένος του μίλησε για την πιθανή ανακάλυψη της χαμένης πόλης της Ατλαντίδας.
Ο ανεξάρτητος ερευνητής Ben van Kerkwyk, φιλοξενούμενος πρόσφατα στο «Joe Rogan Experience», μίλησε για μια ανακάλυψη ανοιχτά της Ισπανίας που θα μπορούσε να είναι η μυθική πόλη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
