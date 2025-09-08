Κούβα: Επιδεινώνεται η ενεργειακή κρίση - Νέο μπλακ άουτ σε 5 περιοχές, ρεύμα για 3 ώρες

Από τον περασμένο Οκτώβριο έχουν σημειωθεί στη χώρα 4 μπλακ άουτ εθνικής εμβέλειας με κυριότερες αιτίες το απαρχαιωμένο δίκτυο και την ελλιπή συντήρησή του

Κούβα: Επιδεινώνεται η ενεργειακή κρίση - Νέο μπλακ άουτ σε 5 περιοχές, ρεύμα για 3 ώρες

Οι κάτοικοι φωτίζονται από τους προβολείς ενός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια μπλακ άουτ μετά από βλάβη σε μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αβάνα της Κούβας (Οκτώβριος 2024)

AP/ Αρχείου
Η Κούβα αντιμετωπίζει εδώ και καιρό σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης και στο πλαίσιο αντιμετώπισής τους, πολλές περιοχές έχουν ρεύμα για μόλις 3 ώρες την ημέρα με τις διακοπές να γίνονται όλο και πιο παρατεταμένες.

Τελευταίο επεισόδιο στην ενεργειακή κρίση της χώρας, το βράδυ της Κυριακής, όπου ένα μαζικό μπλακ άουτ άφησε πέντε επαρχίες στην ανατολική Κούβα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφωνα με την Κουβανική Ηλεκτρική Ένωση (UNE), η διακοπή προκλήθηκε από την ενεργοποίηση μιας γραμμής υψηλής τάσης 220 κιλοβόλτ στην ανατολική περιοχή, η οποία προκάλεσε την πλήρη αποσύνδεση του συστήματος στο Las Tunas, το Granma, το Holguín, το Santiago de Cuba και το Γκουαντάναμο.

Η εταιρεία δήλωσε στα επίσημα κανάλια της ότι διερευνώνται τα ακριβή αίτια της βλάβης και γίνονται εργασίες για την αποκατάσταση της υπηρεσίας, αν και δεν προσέφερε συγκεκριμένες προθεσμίες για εξομάλυνση. Ο αντίκτυπος έπληξε ιδιαίτερα σκληρά το Σαντιάγο ντε Κούβα, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας. Για πολλούς κατοίκους, το μπλακ άουτ ήταν αόρατο στην αρχή, επειδή είχαν ήδη υποβληθεί σε μεγάλες περιόδους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η ενεργειακή κρίση στην Κούβα οφείλεται στην υποβάθμιση των υποδομών της, που υποστηρίζονται από οκτώ απαρχαιωμένα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια και γεννήτριες που διανέμονται στο νησί, όλα εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα των οποίων η διαθεσιμότητα περιορίζεται όλο και περισσότερο. Σε αυτό προστίθεται η έλλειψη συντήρησης, η παλαιότητα των εγκαταστάσεων και η περιορισμένη πρόσβαση σε ξένο νόμισμα, παράγοντες που, σύμφωνα με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, έχουν δημιουργήσει μια χρόνια κατάσταση υποχρηματοδότησης στον τομέα.

Το κουβανικό καθεστώς προώθησε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, που χρηματοδοτούνται κυρίως χάρη σε επενδύσεις κινεζικής προέλευσης. Μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί 28 από τα 52 που έχουν προγραμματιστεί για το έτος. Ωστόσο, αυτές οι εγκαταστάσεις δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν την αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Αυτό το καλοκαίρι, οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος έφτασαν ακόμη και σε γειτονιές της Αβάνας, όπου η απώλεια εφοδιασμού έφτασε έως και τις 10 το πρωί σε ορισμένες περιοχές, επηρεάζοντας επίσης τις νύχτες και τα ξημερώματα.

Από τον Οκτώβριο του 2024, η Κούβα έχει υποστεί τουλάχιστον τέσσερις μεγάλης κλίμακας εθνικές διακοπές ρεύματος, ορισμένες από τις οποίες διαρκούν μέρες.

