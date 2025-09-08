Τυφώνας Kiko: Πλησιάζει τη Χαβάη - Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Αυτή η δορυφορική εικόνα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) δείχνει τον τυφώνα Kiko την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, κοντά στη Χαβάη

Αξιωματούχοι της Χαβάης έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Kiko, με το γραφείο του κυβερνήτη να προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να φέρει «ανέμους τροπικής καταιγίδας, έντονες βροχοπτώσεις και και υψηλό κυματισμό» από τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Χονολουλού, το Kiko προβλέπεται να περάσει βόρεια των νησιών της Χαβάης την Τρίτη και την Τετάρτη.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι ο κυματισμός θα αυξηθεί τη Δευτέρα και θα κορυφωθεί κατά μήκος των ανατολικών ακτών τη νύχτα της Δευτέρας και την Τρίτη, δημιουργώντας απειλητικό για τη ζωή κύμα.

Η υπηρεσιακή κυβερνήτης της Χαβάης, Σύλβια Λουκ, ανακοίνωσε μια κήρυξη έκτακτης ανάγκης σε όλη την πολιτεία το απόγευμα της Παρασκευής. Η διακήρυξη επιτρέπει στην Εθνική Φρουρά της Χαβάης να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές, κατευθύνει τις κρατικές υπηρεσίες να βοηθήσουν στην ανταπόκριση και ενεργοποιεί το Ταμείο Μεγάλων Καταστροφών για πόρους έκτακτης ανάγκης, ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη.

«Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ετοιμότητα των κοινοτήτων μας, η πολιτεία και οι κομητείες θα είναι έτοιμες να κινητοποιήσουν πόρους για να καθαρίσουν τα συντρίμμια, να ασφαλίσουν τις υποδομές και να ανταποκριθούν γρήγορα σε τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από την καταιγίδα», δήλωσε η Λουκ.

Η Χαβάη προτρέπει τους κατοίκους να ενημερώνονται, να ακολουθούν τις οδηγίες και να διατηρούν έτοιμες τις προμήθειες έκτακτης ανάγκης.