Kevin Costner: Νέα αγωγή από συμπρωταγωνίστριά του για σκηνή βιασμού χωρίς τη συναίνεσή της

Ο δικηγόρος του Kevin Costner, Martin Singer, επικρίνει τη νέα αγωγή της Devyn LaBella, της κασκαντέρ που μηνύει τον Οσκαρικό ηθοποιό και σκηνοθέτη για μια υποτιθέμενη μη προγραμματισμένη σκηνή βιασμού στο πλατό της πολυαναμενόμενης συνέχειας της ταινίας Horizon: An American Saga - Chapter 2.

Στα νομικά έγγραφα, τα οποία απέκτησε το TMZ τη Δευτέρα (8/9), η υποψήφια για βραβείο SAG ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι είχε περίοδο στο πλατό και ότι τα εσώρουχά της εκτέθηκαν όταν ο συμπρωταγωνιστής της Roger Ivens έσκισε το παντελόνι της «από τη μέση μέχρι το καβάλο».

Η Devyn είχε γυρίσει μια προγραμματισμένη σκηνή βιασμού την 1η Μαΐου 2023, αλλά ισχυρίστηκε ότι ο 70χρονος Kevin Costner ως σκηνοθέτης δεν παρείχε συντονιστή την επόμενη μέρα για την μη προγραμματισμένη σκηνή βιασμού που γυρίστηκε στο «στενό χώρο ενός καλυμμένου βαγονιού».

Η LaBella, που υποδυόταν τον χαρακτήρα της Ella Hunt, Juliette Chesney, ισχυρίστηκε ότι ο Ivens έβαλε «το χέρι του πάνω ή κοντά στο στήθος και την περιοχή του κόλπου της» και ότι ένιωσε «παγιδευμένη», καθώς ήταν καθηλωμένη από το μεγάλο, μυώδες σώμα του.

«Μπορεί να είναι μια νέα καταγγελία, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς οι ίδιες παλιές ανοησίες», δήλωσε ο δικηγόρος του Costner, Marty Singer, στη Daily Mail τη Δευτέρα.

«Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν είναι μόνο αβάσιμοι, αλλά και γελοίοι. Υπάρχουν 12 ανεξάρτητοι μάρτυρες που επιβεβαιώνουν ότι οι ισχυρισμοί της κυρίας LaBella είναι ψευδείς. Ο Κέβιν Κόστνερ ήταν πολύ σαφής ως προς τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να υποκύψει σε έναν προφανή εκβιασμό. Είναι αποφασισμένος να αντισταθεί και να αγωνιστεί για την αλήθεια – και εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», υποστηρίζει ο δικηγόρος του σκηνοθέτη και ηθοποιού.

Τον Ιούνιο, η γυμνάστρια μοιράστηκε με το Us Weekly στιγμιότυπα από τη συνομιλία της μέσω μηνυμάτων με την συντονίστρια Celeste Chaney στις 3 Μαΐου 2023, όπου χαρακτήρισε τη σκηνή «αποτρόπαια» και απαρίθμησε τα παράπονά της για τα γυρίσματα.

